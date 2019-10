Trump čelí kritice za "útěk" ze Sýrie. Neunesl to a vybouchl, tvrdí politici

Americký ministr zahraničí Mike Pompeo a viceprezident Mike Pence se ve čtvrtek v Ankaře setkají kvůli situaci v Sýrii s tureckým prezidentem Erdoganem. Stažení amerických vojsk ze Sýrie ve středu odsoudila dolní sněmovna Kongresu Spojených států. Donald Trump poté prý neustál jednání o Sýrii s demokratickými politiky v Bílém domě.

Schůzka, která nepřinesla žádný výsledek a vyústila v urážky a nadávky - demokratičtí politici promluvili o středečním jednání v Bílém domě. Trump prý vybuchl. "Ptali jsme se prezidenta hlavně na to, jaký má plán v boji proti Islámskému státu. Teď, když přerušil to, co dělal v Sýrii. Nezvládl to. Prostě to neunesl," uvedla šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová.

Sněmovna reprezentantů před jednáním odsoudila stažení amerických vojsk ze severu Sýrie. Proti rozhodnutí se vyjádřily i desítky politiků z řad Trumpových republikánů.

Prezident Spojených států kontroverzním rozhodnutím v podstatě vydláždil Turkům cestu ke krvavé invazi proti Kurdům, kteří byli jeho spojenci v boji proti teroristům z Islámského státu. Tureckou operaci teď Trump sám odsuzuje a snaží se ji zastavit.