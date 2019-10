Čína chce, aby USA zrušily nové tarify, pak je možná finální dohoda

Mluvčí čínského ministerstva obchodu dnes uvedl, že pro dosažení obchodní dohody je nutné, aby USA zrušily všechny nové tarify . Snahou obou stran konfliktu je ukončení obchodní války a dosažení dohody. Takový stav bude dobrý pro Čínu, pro USA a pro celý svět.Vyjednavači se naposledy minulý týden dohodli, že zhruba během 3 týdnů by měla být vytvořena velmi podstatná "fáze 1". Trump uvedl, že dohody by měla řešit problematiku intelektuálního vlastnictví a otázky finančních služeb. V rámci dohody by se měla Čína zavázat k navýšení odběru US zemědělských produktů v rozsahu 40-50 mld. USD Mluvčí čínského ministerstva odmítl uvést konkrétní údaje ohledně navrhovaného růstu odběru zemědělských produktů a rovněž nechtěl komentovat přesnější datum pro podepsání první fáze dohody. Uvedl pouze, že oba týmy vyjednávačů zůstávají i nadále v kontaktu.