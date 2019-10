Juncker s Johnsonem do dohodli na nové podobě brexitu, zachránit by tak mohli 36 tisíc pracovních míst v ČR

Britská libra posílila vůči euru a zejména vůči dolaru bezprostředně poté, co dnes dopoledne šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker a britský premiér Boris Johnson oznámili, že se podařilo dosáhnout nové dohody na podobě brexitu.



Vzhůru poskočil také britský akciový index FTSE 250. Oslabily naopak tradiční bezpečná útočiště jako německé nebo americké vládní dluhopisy.



Dnešní dohoda ale neznamená, že riziko tvrdého brexitu zcela odeznělo. Nová dohoda totiž musí ještě projít britským parlamentem. Jak učí nedávná minulost, něco takového není vůbec zaručené. Severoirská Demokratická unionistická strana zatím nesignalizuje, že by došlo k zásadnější změně jejího postoje. Ani dnešní dohodě není nakloněna. Pravděpodobnost brexitu bez dohody ale dneškem nepochybně klesá, což právě burzy oceňují.



Libra v uplynulém týdnu posílila o zhruba pět procent. Trhy sledují současná jednání s opatrným optimismem a opatrně věří v dohodu na poslední chvíli a nakonec i v to, že se dohoda podaří „protáhnout“ i britským parlamentem.



Dnešní zpráva je dobrou novinou z hlediska české ekonomiky. Podle studie lovaňské univerzity z června letošního roku totiž brexit bez dohody připraví o práci zhruba 47 tisíc Čechů, zatímco brexit s dohodou zhruba 11 tisíc (viz tabulka níže).





Lukáš Kovanda, Ph.D.