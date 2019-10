EU a britský premiér: Máme dohodu o brexitu

Británie a Evropská unie dosáhly dohody o brexitu. Prohlásil to dnes předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Dohoda je podle něj férová a vyvážená pro EU i pro Británii a Juncker doporučí summitu EU, aby ji schválil. Dohodu musí schválit také britský parlament. Nesouhlasí s ní ale severoirská strana DUP, která v dolní komoře podporuje vládní konzervativce.

"Tam kde jde vůle, tam je i dohoda - máme ji! Je to férová a vyrovnaná dohoda pro EU i Británii a je to svědectví o našem odhodlání najít řešení. Doporučuji, aby summit EU tuto dohodu schválil," řekl Juncker.



<br>

Premiér Británie Boris Johnson prohlásil, že nová dohoda o brexitu je „skvělá“ a v sobotu by ji měl schválit britský parlament. Premiér zároveň podle svého mluvčího věří, že novou dohodu se podaří ratifikovat do 31. října. To je den, ke kterému chtěl Británii z EU vyvést - s dohodou nebo bez ní. Vidina divokého brexitu byla řadu měsíců zdrojem nejistoty na trzích.

Podrobnosti z dohody

Dohoda podle Evropské komise počítá s tím, že ostatní prvky dohody vyjma hranice s Irskem zůstávají stejné jako v dohodě z roku 2018. Severní Irsko zůstane součástí britského celního teritoria a také vstupním bodem na jednotný trh Evropské unie. Na společné hranici Irska a Severního Irska nebudou zavedeny regulatorní ani celní kontroly.

Nesouhlas z Británie

Odpor k dosavadní podobě dohody ale zatím vyjadřovala severoirská Demokratická unionistická strana (DUP). Ta podporuje vládní konzervativce a bez její podpory může mít Johnson problém text v britské dolní komoře prosadit. DUP také dnes vzápětí uvedla, že její postoj se nemění. navrhovanou dohodu o brexitu nemůže podpořit.

Šéf britský labouristů Corbyn prohlásil, že strana je z nové dohody o brexitu "nešťastná". Dohodě je prý ještě horší než ta, kterou vyjednala Theresa Mayová.

Co na to trhy?

Britská libra po zprávách o vytvoření dohody vystřelila nahoru: k dolaru posílila na pětiměsíční maximum 1,2943. Evropské akciové trhy zamířily do kladných čísel, široký index Euro Stoxx 600 rostl o 0,8 % na nejvyšší úroveň od května 2018. Prudce vzhůru vystřelily americké akciové futures. Zlato na spotovém trhu zamířilo dolů. Švýcarský frank a japonský jen oslabily.