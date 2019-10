Trump urážel předsedkyni Sněmovny, prý se za ni bude modlit

"Nancy Pelosiová potřebuje rychle pomoc. Něco je s ní špatně, nebo nemá ráda tuto zemi. Je to velmi smutné,“ napsal v dalším příspěvku. Nakonec dodal, že se za ni bude modlit, protože je podle něj velmi nemocná.

Nancy Pelosi needs help fast! There is either something wrong with her upstairs, or she just plain doesnt like our great Country. She had a total meltdown in the White House today. It was very sad to watch. Pray for her, she is a very sick person!