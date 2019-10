Rozbřesk: Klíčový summit o brexitu začíná

Obchodní nejistota měřená nový indexem z dílny Mezinárodního měnového fondu je na historických maximech (https://bit.ly/2lGJr0C). Je pravda, že časová řada je relativně krátká (od počátku devadesátých let). Hlavní zpráva je ovšem jasná, oproti posledním třiceti letům, kdy globalizace vládla světu a dveře obchodu se otevíraly, se situace v posledních dvou letech s brexitem a s eskalací obchodních válek diametrálně proměnila.

V souvislosti s tím zeslábly globální investiční výdaje a poprvé po deseti letech také meziročně padá objem světového obchodu. Nejzranitelnější paradoxně nejsou ti, kdo jsou v centru obchodních válek (např. USA), ale ti nejotevřenější, kteří v posledních dekádách z prohlubující se globalizace nejvíce těžili - na prvním místě mezi velkými hráči s Německem. A i proto je před dnes startujícím summitem z velkých evropských zemí kromě Británie především v zájmu Německa, aby se konečně dohoda o brexitu přijala. Zatím bohužel vyhlídky zůstávají spíše pesimistické.

I když se rýsuje kompromisní návrh mezi Borisem Johnsonem a Bruselem na určité formě celní unie v Irsku, severoirská unionistická strana DUP (tradiční spojenec Johnsona) je proti. A bez ní má dohoda pravděpodobně malou šanci uspět v britském Parlamentu. Klíčovou otázkou je, zda dnes i přes nejistou podporu v parlamentu Boris Johnson dá svůj podpis pod rýsující se dohodu o brexitu a hodí tím míč na stranu poslanců v parlamentu. A pokud by neuspěl, půjde do předčasných voleb s návrhem vyjednané výstupní smlouvy. Anebo jeho strategie bude jiná - nebude riskovat neúspěch v parlamentu a začne opět hrát tvrdší hru “lepší tvrdý brexit bez dohody než žádný”. V takovém případě by následující dny pro trhy byly hodně napínavé.



Tak jako tak, to co je dobré v tuto chvíli pro libru (dnes ráno pod tlakem) je dobré i pro největší evropskou ekonomiku - Německo. Jeho vývozy do Británie padají v posledních měsících dvouciferným tempem a přispívají tak nemalou dávkou k probíhající průmyslové recesi. Úlevu v obchodě s Británií by němečtí průmyslníci bezesporu přivítali.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Relativně jestřábí komentáře některých členů bankovní rady, které nechávají ve hře růst českých sazeb, koruně v posledních dnech lehce pomohly. Na druhou stranu rostoucí nejistota spojená s brexitem by ji dnes měla držet v defenzivě a pokud nedojde k dohodě a napětí se přenese do víkendu, zaznamená pravděpodobně celá střední Evropa ztráty. Česká ekonomika je ostatně o poznání více exponována vůči rizikům a nejistotám spojených s brexitem než vůči probíhajícím obchodním válkám na frontě Čína, USA.





Zahraniční forex

Kurz eurodolaru díky euforii před summitem EU o brexitu a slabým americkým maloobchodním tržbám směřoval k hranici 1,11, na kterou zatím nedosáhl. Dolaru také nepomohla vystoupení amerických centrálních bankéřů, jež byla laděna lehce holubičím směrem (Bullard, Evans).



Dnes bude libra, ale i eurodolarový trh velmi bedlivě sledovat dění, kde se odpoledne sejdou lídři EU. Zde jim britský premiér Boris Johnson představí brexitový plán o kterém se bude následně jednat. EU by měla svoje stanovisko k politické dohodě říct zřejmě někdy později večer, čímž ovšem kauza zdaleka nekončí. Neboť v sobotu (!) se má sejít britský parlament a o dohodě znovu jednat. Poslední zprávy jsou však takové, že severoirští unionisté (DUP) dohodu tak jak je postavena odmítají, což by znamenalo, že B. Johnson by musel najít u opozice jiné hlasy, jež by schválení podpořily. Něco takového se samozřejmě dnes po ránu libře nelíbí.





Akcie

Po překonání odhadů analytiků včera narostly akcie Bank of America o 1,5 %. Z finančního sektoru se dařilo i Bank of New York Mellon, která stejně jako Bank of America překonala odhady analytiků a narostla o 1,1 %, tyto zisky ale nakonec umazala na konečných +0,2 %. Z indexu S&P 500 prozatím odreportovalo 43 firem a úctyhodných 86 % překonalo očekávání analytiků. Pod prodejním tlakem se nacházejí akcie Adobe, kterým Citigroup snížila doporučení. Pokles výrobce slavného programu Photoshop se nakonec zastavil na úrovni 2,3 %. Svůj odhad ročního zisku zvýšily United Airlines, které rostly o 2,1 %. Akcie McKesson, AmerisourceBergen a Cardinal Health narostly mezi 3 až 5 %. Automobilka General Motors narostla o 1,1 %.