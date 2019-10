Evropská rada bude mít na stole brexit a rozpočet unie (Ranní zpráva z finančního trhu)

Americká ekonomika začíná vykazovat známky zpomalení a to nejen v předstihových ukazatelích. Data z průmyslu však zkresluje stávka v automobilovém sektoru, která se promítne do zářijových a říjnových dat. Evropská rada se dnes bude zabývat otázkou brexitu a rozpočtu EU pro příští rok. V regionu uvidíme další pozitivní data z polského trhu práce a záznam z posledního jednání centrální banky, který by měl potvrdit neutrální naladění bankovní rady.

Americkou průmyslovou produkci ovlivní stávka

Dnes zasedá Evropská rada. Lídři Evropské unie budou diskutovat hlavně otázku Brexitu a rozpočtu unie pro příští rok. Hlavním problém brexitové dohody zůstává irská otázka. V posledních dnech jsme byli svědky řady pozitivních i negativních vyjádření všech zúčastněných stran. Výsledek jednání je však stále nejasný a jakékoli usnesení by mohlo být pro trh překvapením. My předpokládáme, že jakákoli forma odložení brexitu je nevyhnutelná a to jak v případě dohody, tak v případě připuštění předčasných voleb ve Velké Británii.

Ve Spojených státech dnes vychází statistika z trhu nemovitostí, které poslední dobou budí stále více pozornosti. Nedávný propad úrokových sazeb u hypoték naznačuje rostoucí poptávku. Zahájené stavby i prodeje za srpen silně vzrostly, což by podle nás mělo být kompenzováno poklesem v září. I tak však 1285 tis. zahájených staveb je známkou zdravého trhu nemovitostí. Na druhou stranu pokud by slabší čísla přetrvaly i v následujících měsících, byl by to důkaz neefektivní podpory ze strany centrální banky v podobě nižších úrokových sazeb.

Pozornost bude také mít americká průmyslová produkce za září. Ačkoli předstihové ukazatele naznačují dramatický pokles, my prozatím zůstáváme relativně optimističtí a očekáváme jen mírný propad tamní produkce. Nicméně výsledek bude lehce zkreslený stávkou zaměstnanců v automobilovém průmyslu, která se dostává do třetího týdne. Otázkou je, jak moc se dotkla už zářijové produkce.

Spotřeba domácností v USA začíná zpomalovat

Americké maloobchodní tržby negativně překvapily trh, ačkoli část poklesu šla na vrub revizi předchozích hodnot. Celkově by však horší výsledek mohl snížit růst americké ekonomiky ve třetím čtvrtletí zhruba o dvě desetiny. Spotřeba domácností stále zůstává silná, ale její trend začíná být klesající. Podle nás se nejedná o klíčový faktor pro americkou centrální banku a její říjnové zasedání, ale spíše vystihuje současná rizika americké ekonomiky, které musí měnový výbor brát v potaz.

Polské mzdy pokračují v silném růstu

Dnes nás v regionu čeká polská statistika z trhu práce, který by měl ukázat pokračující růst mezd v ještě o něco vyšším tempu, než jsme tomu byli svědky v srpnu. Hlavním tahounem zůstává soukromá sféra, naopak státní sektor v posledních měsících ztrácí tempo. V pozdějších hodinách bude také zveřejněn záznam z posledního jednání bankovní rady. Zrychlující polská inflace vytváří v některých členech rady pochyby, zda by nemělo dojít ke zvýšení úrokových sazeb. Prozatím však zůstává jádro bankovní rady v neutrálním modu a v obdobném vyznění by měl být i nejnovější záznam z jednání.

Vyšší úrokové sazby pomohly koruně k zisku

Zářijová statistika vývoje průmyslových cen ukázala jejich další zpomalení. Pro tento rok tak pravděpodobně skončí v průměru lehce pod třemi procenty v souladu s prognózou ČNB. V ostatních sektorech však ceny nadále rostou, zejména ve službách. Ty jsou zároveň v současnosti i hlavním tahounem spotřebitelských cen. Celkově však čísla mluví spíše proti aktuálnímu možnému zvyšování úrokových sazeb centrální banky. Celý komentář naleznete na http://bit.ly/33AgWSY.

Polská jádrová inflace v září vzrostla o dvě desetiny na 2,4 % y/y. Hlavním tahounem zůstává složka služeb obdobně jako v České republice. Shodné jsou i důvody přetrvávajících inflačních tlaků: utažený trh práce, rostoucí mzdové náklady a vysoká poptávka domácností.

Ačkoli pomalejší růst cen mluví ve prospěch stability sazeb a slabší koruny, její kurz v průběhu včerejška naopak posiloval o necelé dvě desetiny procenta vůči euru. Maďarský forint si naopak připsal ztrátu 0,4 % a polský zlotý stagnoval. Důvodem posílení české měny byl nárůst tuzemských sazeb na peněžním trhu a tedy rozšíření úrokového diferenciálů vůči euru na nejvyšší hodnoty v tomto roce. Koruna je tak v očích investorů atraktivnější a výsledkem je její posílení na nejsilnější hodnoty za poslední dva týdny.