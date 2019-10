17.10.2019 Nejlidnatější je Středočeský kraj

17. října 2019

Za posledních deset let se počet obyvatel zvýšil v polovině krajů, v roce 2018 byl největší přírůstek ve středních Čechách, největší úbytek měl Moravskoslezský kraj. Další podrobné demografické statistiky přináší dnes vydaná analýza Vývoj obyvatelstva v krajích České republiky.

„V loňském roce jsme největší přírůstek počtu obyvatel zaznamenali ve středních Čechách, které jsou od roku 2010 naším nejlidnatějším regionem. Celkově se počet obyvatel zvýšil v osmi krajích, naopak v šesti se snížil. Nejvýraznější úbytky byly v Moravskoslezském a Karlovarském kraji,“ hodnotí loňský vývoj Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Ve všech krajích roste počet i podíl seniorů ve věku 65 a více let. V polovině z nich představují senioři již pětinu populace, největší zastoupení mají v Královéhradeckém kraji, nejmenší ve středních Čechách.

Vývoj počtu obyvatel výrazně ovlivňuje bilance stěhování. V roce 2018 zaznamenalo všech čtrnáct regionů přírůstek díky zahraničnímu stěhování. „V případě Karlovarského, Olomouckého a Moravskoslezského kraje však nedokázal příchod obyvatel ze zahraničí vykompenzovat ztrátu způsobenou vystěhováním obyvatel do jiných částí republiky,“ upozorňuje Michaela Němečková. Mezikrajskou migrací nasávají nové obyvatele zejména střední Čechy, přírůstky ze zahraniční jsou zase dlouhodobě nejvyšší v Praze.

Hlavní město Praha je zároveň od roku 2014 regionem s nejvyšším počtem živě narozených dětí. V roce 2018 se zde stejně jako v Jihomoravském kraji narodilo dokonce nejvíce dětí za poslední dekádu. Středočeský kraj zaznamenal maximum v roce 2017, zatímco ostatní kraje hodnoty z doby před rokem 2010 již nepřekročily. Výrazné rozdíly jsou v zastoupení dětí narozených mimo manželství. Na západě Čech, na Ústecku a Karlovarsku, jejich podíl přesahuje 60 %, zatímco v Praze zůstává v posledních pěti letech na úrovni 41 %.

Úroveň plodnosti má ve všech regionech Česka v posledním pětiletém období rostoucí trend. Minulý rok se počet dětí na jednu ženu pohyboval v rozmezí 1,56 až 1,76 dítěte. Nejvyšší byla plodnost v Jihomoravském kraji (1,76), na Vysočině (1,75) a v Libereckém kraji (1,75), nejnižší byla v hlavním městě (1,56) a na Karlovarsku (1,59). V průměru nejstarší byly rodičky z Prahy (31,7 let), naopak nejmladší zůstávají rodičky v Ústeckém (28,7 let) a Karlovarském kraji (29,0 let).

Analýza Vývoj obyvatelstva v krajích České republiky 2018 je k dispozici na webu ČSÚ:

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/vyvoj-obyvatelstva-v-krajich-ceske-republiky-2018.





