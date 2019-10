Ranní glosa: Klíčový summit o brexitu začíná

Obchodní nejistota měřená nový indexem z dílny Mezinárodního měnového fondu je na historických maximech (https://bit.ly/2lGJr0C). Je pravda, že časová řada je relativně krátká (od počátku devadesátých let). Hlavní zpráva je ovšem jasná, oproti posledním třiceti letům, kdy globalizace vládla světu a dveře obchodu se otevíraly, se situace v posledních dvou letech s brexitem a s eskalací obchodních válek diametrálně proměnila. V souvislosti s tím zeslábly globální investiční výdaje a poprvé po deseti letech také meziročně padá objem světového obchodu. Nejzranitelnější paradoxně nejsou ti, kdo jsou v centru obchodních válek (např. USA), ale ti nejotevřenější, kteří v posledních dekádách z prohlubující se globalizace nejvíce těžili - na prvním místě mezi velkými hráči s Německem. A i proto je před dnes startujícím summitem z velkých evropských zemí kromě Británie především v zájmu Německa, aby se konečně dohoda o brexitu přijala. Zatím bohužel vyhlídky zůstávají spíše pesimistické.I když se rýsuje kompromisní návrh mezi Borisem Johnsonem a Bruselem na určité formě celní unie v Irsku, severoirská unionistická strana DUP (tradiční spojenec Johnsona) je proti. A bez ní má dohoda pravděpodobně malou šanci uspět v britském Parlamentu. Klíčovou otázkou je, zda dnes i přes nejistou podporu v parlamentu Boris Johnson dá svůj podpis pod rýsující se dohodu o brexitu a hodí tím míč na stranu poslanců v parlamentu. A pokud by neuspěl, půjde do předčasných voleb s návrhem vyjednané výstupní smlouvy. Anebo jeho strategie bude jiná - nebude riskovat neúspěch v parlamentu a začne opět hrát tvrdší hru “lepší tvrdý brexit bez dohody než žádný”. V takovém případě by následující dny pro trhy byly hodně napínavé.Tak jako tak, to co je dobré v tuto chvíli pro libru (dnes ráno pod tlakem) je dobré i pro největší evropskou ekonomiku - Německo. Jeho vývozy do Británie padají v posledních měsících dvouciferným tempem a přispívají tak nemalou dávkou k probíhající průmyslové recesi. Úlevu v obchodě s Británií by němečtí průmyslníci bezesporu přivítali.