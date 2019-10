Výsledková sezona se rozbíhá pozitivně (17.10.2019)

Po překonání odhadů analytiků včera narostly akcie Bank of America o 1,5 %. Z finančního sektoru se dařilo i Bank of New York Mellon, která stejně jako Bank of America překonala odhady analytiků a narostla o 1,1 %, tyto zisky ale nakonec umazala na konečných +0,2 %. Z indexu S&P 500 prozatím odreportovalo 43 firem a úctyhodných 86 % překonalo očekávání analytiků. Pod prodejním tlakem se nacházejí akcie Adobe, kterým Citigroup snížila doporučení. Pokles výrobce slavného programu Photoshop se nakonec zastavil na úrovni 2,3 %. Svůj odhad ročního zisku zvýšily United Airlines, které rostly o 2,1 %. Akcie McKesson, AmerisourceBergen Cardinal Health narostly mezi 3 až 5 %. Automobilka General Motors narostla o 1,1 %.