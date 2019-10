Výsledková sezona se rozbíhá pozitivně

Prostředek týdne se na zámořském trhu vyznačoval drobným poklesem. Na trhu přetrvávají obavy z pokračujícího konfliktu mezi USA a Čínou a zároveň tržní náladu ovlivnily slabší ekonomické indikátory, kdy maloobchodní tržby dnes poklesly poprvé v sedmi měsících. Výsledková sezona za třetí kvartál ale naopak začíná pozitivně.Po překonání odhadů analytiků dnes narostly akcie Bank of America o 1,5 %. Z finančního sektoru se dařilo i Bank of New York Mellon, která stejně jako Bank of America překonala odhady analytiků a narostla o 1,1 %, tyto zisky ale nakonec umazala na konečných +0,2 %. Tyto reporty následovaly po včerejších silných číslech od JPMorgan Chase a Citigroup , které ukazují, že spotřebitelská důvěra zůstává silná i přes obavy z globální recese. Proběhlé reporty nám ale dávají poměrně zásadní naději, protože odhady na tuto výsledkovou sezonu byly nejhorší za poslední tři roky. Z indexu S&P 500 prozatím odreportovalo 43 firem a úctyhodných 86 % překonalo očekávání analytiků.Pod prodejním tlakem se naopak nacházejí akcie Adobe, kterým Citigroup snížila doporučení. Pokles výrobce slavného programu Photoshop se nakonec zastavil na úrovni 2,3 %. Svůj odhad ročního zisku zvýšily United Airlines, které na tuto zprávu reagují nárůstem o 2,1 %. Opioidovým skandálem zasažení distributoři léčiv – McKesson, AmerisourceBergen Cardinal Health narosly mezi 3 až 5 % po oznámení, že jednají s lokálními vládami o mimosoudní řešení žalob ve své kauze za cenu 18 miliard USD . Jednání se daří i automobilce General Motors, která dosáhla na čtyřletou dohodu s odbory a ukončila tak měsíc trvající stávku a narostla o 1,1 %.