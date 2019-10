Na pražské radnici to vře. Skandál Pirátů nás poškozuje, tvrdí TOP 09. Pirátka Krausová odstupuje z funkce

Koaliční partneři Pirátů na pražském magistrátu zuří kvůli tajným schůzkám Michaely Krausové s obžalovaným technickým ředitelem JCDecaux Tomášem Tenzerem. Na čtvrtečním jednání zastupitelstva budou chtít od šéfky pirátských zastupitelů vysvětlení.

Atmosféra na čtvrtečním zastupitelstvu se zřejmě bude dát krájet. A to kvůli fotkám pravé ruky primátora Hřiba a zároveň přítelkyně pirátské dvojky Jakuba Michálka, která se scházela tajně s obžalovaným technickým ředitelem JCDecaux. Nejen opozice, ale už i koaliční partneři chtějí vědět proč.

"Většina kolegů bude chtít, aby paní Krausová veřejně vysvětlila tohle své jednání. Setkává se na tajných schůzkách se zástupci firmy, která usiluje o městskou zakázku. A zároveň tato firma poskytuje obrovské slevy Pirátům na kampani," uvedl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Podle něj její jednání zavání klientelismem. "A my rozhodně nechceme, aby kvůli schůzkám a avantýrám paní Krausové byly TOP 09 a STAN takhle poškozovány," prohlásil Pospíšil.

"My se určitě na zastupitelstvu budeme ptát, co to má znamenat a proč se tak dělo," uvedla zastupitelka za ODS Alexandra Udženija.