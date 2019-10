V Poslanecké sněmovně ČR prošel druhým čtením zákon o realitním zprostředkování

Nový zákon o realitním zprostředkování dneska prošel v Poslanecké sněmovně Parlamentu druhým čtením. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová chce touto změnou zkvalitnit vztahy mezi realitními zprostředkovateli a jejich klienty a přiblížit podmínky tohoto podnikání k ostatním státům EU. Cílem navrhovaného zákona je upravit a jasně vymezit vztahy v oblasti realitního zprostředkování, zejména posílit ochranu klientů realitních zprostředkovatelů.

„Chceme dát realitnímu trhu jasnější pravidla a především tím pomoci chránit zájmy občanů, kteří do nemovitostí investují své celoživotní úspory. Hlavním cílem navrhovaného zákona je proto upravení a jasné vymezení vztahů v oblasti realitního zprostředkování,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.Návrh zákona mimo jiné počítá s povinností zařazení činnosti realitního zprostředkovatele do vázaných živností, jejichž provozování je podmíněno potřebnou kvalifikací. Realitní zprostředkovatelé budou muset mít odborné vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné či středoškolské kombinované s povinnou tříletou praxí. Stejnou váhu bude mít získání osvědčení na základě složení státem certifikované zkoušky. Takováto podmínka platí jak pro podnikatele, tak pro osoby, jejichž prostřednictvím je živnost vykonávaná.Součástí navrhovaného zákona je i harmonizace podmínek s evropskou směrnicí týkající se praní špinavých peněz a financování terorismu a některé další úpravy obvyklé v členských zemích EU. V důsledku toho lze očekávat zvýšení konkurenceschopnosti českých realitních zprostředkovatelů vůči zavedeným zahraničním firmám.Novinkou, která by měla posílit jistotu a důvěru klientů, je povinné pojištění odpovědnosti realitních zprostředkovatelů za způsobenou újmu, nebo stanovení písemné formy pro smlouvu o realitním zprostředkování, jejích povinných náležitostí a její maximální výpovědní doby. Dále zákon stanoví povinnost realitního zprostředkovatele dokládat klientovi některé písemnosti (doklad o pojištění, výpis z veřejného seznamu apod.) či podrobněji upravuje výplatu provize makléři.Zákonodárci na předchozím jednáním ústavně právního výboru projednávali otázku bezpečnosti úschov finančních prostředků, které realitní firmy přijímají do doby, než je uzavřena kupní smlouva. Někteří z poslanců požadují administrativní zpřísnění pravidel pro takové nakládání s prostředky klientů. Další návrhy poslanců se týkají například rozšíření kvalifikačních možností o placené kurzy na vysokých školách či úpravu povinnosti předávat kupujícím veškeré informace o vadách nemovitosti . O jednotlivých námětech na případnou úpravu vládního návrhu zákona rozhodne sněmovna ve třetím čtení. Účinný by měl být od začátku příštího roku.