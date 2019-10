Mises Institute: Ne, pračlověk nebyl komunista

Oživení myšlenek socialismu, ke kterému došlo od počátku tohoto století, je poměrně jasně pozorovatelným jevem, a to napříč celým západním světem. Na stránkách Mises Institute to tvrdí Allen Gindler a dodává, že zastánci socialismu přicházejí s řadou „důkazů“ o tom, že tento systém má řadu výhod a je „přirozený“. Někteří z nich se domnívají, že po většinu lidské historie jsme žili v „kolektivizaci“. Gindler píše, že nejde o nové myšlenky a už Marx a Engels hovořili o tom, že společnost lovců a sběračů žila v určité formě primitivního komunismu. A i dnes se socialisté mýlí.



Zastánci doktríny primitivního komunismu poukazují například na nomády, kteří měli jen omezený majetek – pouze to, co mohli sebou brát na dlouhé cesty. U nich tak údajně nebyl prostor pro „zakořenění soukromého vlastnictví“. Jenže Gindler tvrdí, že nelze zaměňovat omezený majetek s jeho soukromým vlastnictvím. Pokud máme byť jen jednu osobní věc, jde o osobní vlastnictví. O tom, že tento koncept měl svůj význam již v dávných dobách, pak svědčí i výroba primitivních nástrojů. Když pračlověk vyrobil z kamene a klacku sekeru, vyrobil ji z materiálu, který nebyl ničí, ale vznikl jeho nástroj. Nikdo přitom nezchudl, on zbohatl a těžit z toho mohli i ostatní. Spojovaly se tu tak dva významné tahouny růstu: Soukromé vlastnictví a inovace.



Gindler rozporuje i další argument socialistů, kteří tvrdí, že chudoba vedla pračlověka k tomu, aby v tlupách vládl primitivní komunismus ve formě sdílení dostupných potravin. „Zkušenosti nicméně ukazují, že chudoba nevede ke komunismu, ale komunismus k chudobě. Sdílení potravin pak spíše připomínalo systém půjček či strategii pojištění,“ píše Gindler. V té době bylo totiž těžké potraviny uchovávat a vládla nejistota ohledně jejich získání. Bylo tak výhodné, aby ti, kteří měli v danou chvíli dostatek, „půjčovali“ těm, kteří na tom byli opačně, protože v budoucnu se mohla situace obrátit. Pro všechny strany tak bylo výhodné sdílení, ale nešlo o žádnou formu primitivního komunismu.„Pokud by přece jen některé tlupy našich prapředků praktikovaly primitivní komunismus, vymřely by, protože by nedokázaly konkurovat ekonomicky efektivnějším „libertariánským“ tlupám. Komunismus ale nikdy nevznikl spontánně a přirozeně. Několik pokusů vybudovat takovou společnost bylo plánováno dopředu a provedeno revolucí. Ve společnosti lovců a sběračů by nikdo nic tak velkolepého a současně destruktivního neprováděl,“ tvrdí Gindler.Zdroj: Mises Institute