Průměrná hypoteční sazba padá ke dnu

"Bankéři přichází o své bonusy a začínají být zoufalí. Standardní nástroje na získávání nových klientů nefungují. Objemy sjednaných hypoték se meziročně strmě propadají a vyhlídky na zlepšení jsou v nedohlednu," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.



Průměrná úroková sazba na hypotečních úvěrech klesá v průběhu celého letošního roku. V září dosáhla úrovně 2,47 procenta, což je méně než ve stejném měsíci před rokem. Září 2019 se tak stalo prvním měsícem v letošním roce, kdy byl zaznamenán meziroční pokles průměrné úrokové sazby na hypotečních úvěrech.



Tempo snižování úrokových sazeb se výrazně zvýšilo. Oproti srpnu 2019 se průměrná úroková sazba na hypotečních úvěrech snížila o 0,14 procentního bodu, což je nejvýraznější meziměsíční pokles v rámci letošního roku. Lze očekávat, že se pod vlivem konkurenčního boje budou úrokové sazby dál snižovat. Banky mají dostatek peněz, pro které nemají uplatnění. Navíc objemy hypotečních úvěrů meziročně výrazně klesly.





Banky se prostřednictvím snižování úrokových sazeb snaží přilákat nové klienty. Těch však oproti loňskému roku výrazně ubylo. Zatímco za prvních devět měsíců loňského roku dosáhl objem hypotečních úvěrů celkové výše 159,70 miliardy korun, ve stejném období letošního roku to bylo pouze 128,33 miliardy korun.



Od ledna do září 2019 se sjednalo pouze 56 001 hypotečních úvěrů, což je oproti stejnému období loňského roku pokles o 17 704 hypoték. Snižování úrokových sazeb na hypotečních úvěrech nemusí pomoci k navýšení počtu sjednaných hypotečních úvěrů ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. S vysokou pravděpodobností lze říci, že letošní rok na hypotečním trhu bude slabý a ani vzdáleně se nepřiblíží vývoji z minulých tří let.



Na vině jsou vysoké ceny nemovitostí a přísnější doporučení ze strany České národní banky. Navíc po dlouhých letech prudkého růstu cen nemovitostí se tempo růstu cen na realitním trhu začíná snižovat. Lidé proto na nákup nemovitostí nemusí spěchat a v některých případech již dokonce mohou žádat o slevu z původní kupní ceny.