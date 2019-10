Bank of America za 3Q19 potěšila ziskem nad odhady a výdajovou kázní

Americká banka Bank of America vykázala pokles čtvrtletního zisku o 21 %. Poškodil ho hlavně dvoumiliardový odpis z nedobytných pohledávek (částka je před zdaněním). Očištěný zisk na akcii ale překonal odhady, stejně jako výnos z obchodování na kapitálových trzích. Akcie druhé největší americké banky podle aktiv v dnešním premarketu rostou o více než 2 %. Možná zajímavější zpráva týkající se BofA ale přišla už včera.

Očištěný zisk na akcii ve třetím čtvrtletí dosáhl 75 centů oproti 68 centům, se kterými počítal trh. Čistý zisk náležející držitelům kmenových akcií banky ale klesl na 56 centů na akcii oproti 66 centům před rokem.

Vedení BofA si dnes pochvalovalo kázeň v řízení výdajů. „V umírněně rostoucí ekonomice se soustředíme na řízení toho, co je kontrolovatelné,“ uvedl v prohlášení CEO Brian Moynihan.

Trhy pozorně sledovaný výnos z tradingu dosáhl za tři měsíce do konce září 3,22 miliardy USD. Cifra je v režimu ex-DVA, což je účetní postup týkající se úvěrového rizika. Meziročně to je o 3,8 % více, trh přitom čekal výsledek jenom 3,12 miliardy.

Více se bance dařilo na akciových trzích, kde se příjem z tradingu zvedl meziročně o 15 %. Naopak na trzích s pevnými výnosy, měnami a komoditami jí příjem z obchodování klesl oproti loňskému stejnému období o 1,2 %.

Prudký nárůst zažilo investiční bankovnictví, kde se příjem zvedl o 27 % meziročně.

Buffett chce víc...

Potenciálně zajímavá zpráva týkající se BofA ale vyšla včera. Společnost Berkshire Hathaway věhlasného investora Warrena Buffetta chce od americké centrální banky (Fed) povolení k tomu, aby mohla zvýšit podíl v této bance na více než 10 %. To je úroveň, při které je často nezbytný dohled regulátora. Berkshire už v červenci zveřejnila, že této úrovně dosáhla.

Buffettovo investiční angažmá v bance se táhne již minimálně osm let. Buffett tehdy podepsal dohodu o investici 5 miliard dolarů do preferenčních akcií a warrantů v BofA. Pomohl tak obnovit důvěru v tuto banku, která uprostřed finanční krize stála před ztrátami kvůli nekvalitním hypotékám. V roce 2017 miliardář preferenční akcie vyměnil za holding v kmenových akcií v řádu přes 16 miliard dolarů.

Bank of America je teď jeho druhou největší akciovou sázkou po americké společnosti Apple, napsal Bloomberg.

Akcie BofA na to konto včera zpevňovaly. V jednu chvíli rostly až o 3,8 %. Od začátku roku jsou výše o více než 20 %.

Zdroje: Bloomberg, Reuters