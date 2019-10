Fed v St. Louis: Spotřebitelé v USA jsou rekordně zadlužení. Ale jen na první pohled

Podle zpráv z médií by se zdálo, že spotřebitelské úvěry v USA dosáhly nových rekordů. Pro ty, kteří znají historii, by to mohlo znamenat nepříjemný pocit, protože vysoké hypotéky vzniklé během hypotéční bubliny vedly k destruktivním defaultům a krizi. Jak moc jsou tedy současné dluhy domácností udržitelné? Tuto otázku si kladou ekonomové ze St. Louis Fed a v odpovědi poukazují na dvě významné roviny celého problému rekordních dluhů domácností.



Ke konci druhého čtvrtletí tohoto roku dluhy domácností skutečně dosáhly předtím nezaznamenané úrovně 13,9 bilionu dolarů a hypotéky 9,3 bilionu dolarů – viz následující graf:





Ekonomové ovšem poukazují na to, že uvedený obrázek pracuje s nominálními hodnotami, ale dluhy je možné sledovat i na reálné bázi. Porovnávání nominálních hodnot v čase je přitom problematické kvůli inflaci – výše dluhů roste částečně právě kvůli ní. Druhý graf ukazuje vývoj hypoték upravený o inflaci Na to, aby byla správně zhodnocena „popularita" hypoték celé ekonomice , je pak dobré výši celkových hypoték upravit o počet těch, kteří o ně mají zájem. S růstem populace totiž roste počet spotřebitelů a s tím se dá očekávat i růst objemu hypotéčních úvěrů . Třetí graf tak ukazuje výši reálných hypoték na spotřebitele:Podle tohoto posledního ukazatele se hypotéky stále nacházejí hluboko pod vrcholem roku 2008. Ekonomové pak poukazují na to, že všechna tři měřítka nyní rostou, ale pohled omezený pouze na celkový nominální objem hypoték „vypráví jen část příběhu“. Celý příběh pak ukazuje, že „americký spotřebitel má ještě daleko do vytvoření dluhů, které byly charakteristické pro realitní bublinu“.Zdroj: St. Louis Fed