Prostor pro zvýšení sazeb, alespoň podle Bendy

Člen bankovní rady Vojtěch Benda se během včerejšího dne vyjádřil k úrokovým sazbám a zmínil, že ČNB stále disponuje prostorem pro další zvýšení. Benda, který (společně s Markem Morou) na minulém zasedání právě pro zvýšení sazeb hlasoval, své přesvědčení od té doby nezměnil.

Zpřísnění měnové politiky je dle Bendy možné na základě silných inflačních tlaků pramenících z domácí ekonomiky, ale i díky absenci výrazného zhoršení situace v zahraničí. V souvislosti se zahraničním dění doplnil, že pokud se rizika vyplývající z ciziny nepromítnou do vývoje české ekonomiky, umí si pohyb sazeb směrem vzhůru představit. Jednalo by se o tzv. trajektorii „zubu“, kdy centrální banka zvýší úrokové sazby, přičemž je pak v případě potřeby opět sníží.

Mimo Bendy se vyjádřil i Tomáš Holub, který zmínil, že v případ skokového oslabení koruny, které by nemělo fundamentální základy, a teoretického úprku investorů by byly primárním nástrojem zásahu úrokové sazby, respektive jejich zvýšení. Dovolil si i poznámku o případném použití devizových intervencích. To vše však platí pouze tehdy, pokud je řeč o zátěžových scénářích (!!).

V otázce budoucího směřování úrokových sazeb panuje široká shoda, a to ta, že pro zbytek letošního roku zůstanou stabilní. Benda svým komentářem tak lehce znejistil všechny, kteří jsou o neměnnosti sazeb přesvědčení. S tím, že sazby setrvají na aktuální výši, počítají mimo jiné i naše prognózy.



Nicole Gawlasová