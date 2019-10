Brexit vyřešen? Irská pojistka vyřešena, Severní Irsko zůstane v celní unii

Včera večer se v médiích objevila zpráva, že se podařilo najít dohodu mezi Británií a EU ohledně irské pojistky. Klíčový ústupek udělala britská strana a Boris Johnson s ním prý souhlasí.

Pokud to je pravda, Severní Irsko by mělo zůstat v celní unii a tím by nebyla omezená průchodnost hranice. To je ovšem něco, co Boris Johnson předtím dlouhodobě odmítal. Režim na hranici mezi Irskem a Severním Irskem by měl podléhat schvalovacímu mechanismu, který bude v kompetenci severoirských politických stran, které by se jednou za čas (každých 4-6 let) rozhodly, co dál (zůstat v celní unie nebo ne).

Pokud na summitu EU tento týden dojde k podepsání dohody, mohl by se vyřešit první problém, který trápí trhy. Libra k euru by měla posílit (což už se tak děje), stejně jako koruna a také euro by mělo posílit k dolaru.



Navíc vyřešení brexitu, pokud k němu dojde, by mělo mít kladný vliv na německé domácnosti a firmy, které pod tíhou negativních zpráv a horších výhledů omezily své investice a nákupy zboží dlouhodobé spotřeby.



Přesuňme se od včerejšků k zítřkům. Zítra, tj. ve čtvrtek, začíná dvoudenní summit lídrů členských zemí Evropské unie, který se odehraje v Bruselu. Vzhledem k tomu, že poslední den října se nezadržitelně blíží, můžeme očekávat, že tématem bude mimo jiné i brexit. Mimo odchod Velké Británie je na programu jednání o rozpočtu EU, stanovení rozpočtových priorit pro příštích 5 let či otázky spojené s klimatickými změnami.

Co se brexitu týká, jedná se pravděpodobně o poslední možnost, kdy se mohou obě strany na dohodě domluvit. Evropští i britští vyjednávači sepisují podobu nové dohody; v tuto chvíli ale není jisté, že se jim to podaří. Objevila se tak již i informace, že by se brexit mohu velmi mírně odložit, aby byl čas dohodu sepsat. Což je ale opět něco, co Johnson odmítá. A také informace, že by na konec října mohu být svolán nový summit jen kvůli formálnímu podpisu dohody.

Na sobotu je pak naplánováno mimořádné zasedání dolní komory Parlamentu (House of Commons). To by se mělo odehrát, ať už bude výsledek jednání s Evropskou unií jakýkoliv. Parlament může dohodu buďto schválit, tehdy UK Unii opravdu opustí, nebo ji zamítnout, případně vrátit k projednání.

Dodatečná poznámka na závěr zní, že jednání Parlamentu ve „stavu nouze“ se odehrálo naposledy v roce 1982, kdy ústředním bodem jednání byla Válka o Falklandy.





Nicole Gawlasová