FT: Wirecard měla nadhodnocovat své výsledky

Deník Financial Times včera v dopoledních hodinách zveřejnil další článek, jenž obviňuje Wirecard z nadsazování výsledků hospodaření. Podle článku dubajská společnost Al Alam Solutions, která se jako zprostředkovatel významně podílela na tržbách Wirecardu v minulých letech,

uváděla jako své obchodní partnery společnosti, které již formálně neexistovaly, nebo manažeři těchto společností vůbec Al Alam neznali. Toto tvrzení však není nové a Financial Times jej uvedly již v řadě článků na jaře letošního roku. Článek dále uvádí výtažky z korespondence mezi manažery Wirecardu, které se týkají auditu ze strany Ernst & Young. Komunikace mezi manažery se zabývá tím, že při vysokých maržích nebude muset auditor prověřovat tzv. impairment, tedy znehodnocení aktiv. Z našeho pohledu však článek Financial Times neobsahuje konkrétní nové informace, které by dokazovaly snahu firmy nadsazovat hospodářské výsledky. Wirecard včera obvinění kategoricky odmítl s tím, že hospodaření firmy je auditované a že je přesvědčen o koluzi mezi zveřejňováním článků ve Financial Times a short-sellingem akcií firmy.