Akcie rostou (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

CME zítra ráno reportuje hospodářské výsledky za Q3 19.

Dle deníku E15 má o rumunská aktiva ČEZ zájem i investiční skupina Eurohold, která v současné době kupuje jeho byznys v Bulharsku.

Evropské akcie budou na počátku seance přešlapovat na místě.

Spojené státy dnes zveřejní maloobchodní tržby a dlouhodobé kapitálové toky. Večer bude Fed publikovat svoji Béžovou knihu. V eurozóně budou k dispozici finální spotřebitelské ceny a obchodní bilance.

Hospodářské výsledky dnes reportuje například Bank of America, Netflix nebo Abbott Laboratories.

Société Générale snížila doporučení na Prodat pro akcie německého výrobce polovodičů Infineon Technologies.

Obchodování na zámořských trzích

Americký akciový trh si v průběhu včerejšího obchodování polepšil. Index S&P 500 vzrostl o jedno procento, kterému pomohl i začátek výsledkové sezóny, v rámci níž firmy jako například JPMorgan nebo UnitedHealth reportovaly lepší než očekávané výsledky. Farmaceutické společnosti tak v rámci indexu S&P 500 rostly nejvíce, když si celý sektor připsal 1,8 %. Technologický Nasdaq vzrostl o 1,2 %, průmyslový Dow Jones pak s 0,9 % mírně zaostával. Pozitivním impulsem bylo i jednání mezi zástupci Spojeného království a Evropské unie, které přiblížilo dohodu o brexitu.

Akcie v asijsko-pacifickém regionu dnes spíše přidávaly v kontextu vývoje na americkém trhu. Nejvyšší zisky si odnáší australská burza (+1,3 %), kterou těsně následuje japonský Nikkei 225 (+1,2 %). Ostatní burzy zaznamenávají zisky do jednoho procenta. Červeným ostrůvkem na akciové mapě jsou čínské trhy, kde Šanghaj i Šenčen odepisují 0,2 %.

CME

Mediální skupina CME zítra ráno reportuje výsledky hospodaření za třetí kvartál. Očekáváme, že třetí čtvrtletí letošního roku pokračovalo v růstu z minulých období. Tržby společnosti pravděpodobně vzrostly meziročně o 3,8 % na 142,3 mil. USD. Z pohledu sezónnosti třetí kvartál vykazuje dlouhodobě nejslabší výsledky (přibližně 20 % celoročních tržeb dle průměru za posledních 5 let). Meziročnímu růstu i letos budou pomáhat velmi dobré makroekonomické podmínky v jednotlivých zemích, kde má CME své aktivity. Růst HDP je v pozitivní korelaci s vyššími tržbami z televizní reklamy. Oproti loňskému roku došlo k posílení dolaru vůči lokálním měnám na trzích, kde CME působí. Kvůli tomu dochází k tvorbě nerealizovaných kurzových ztrát. OIBDA by měla meziročně vzrůst o 4,8 % na 37,5 mil. USD. Tento růst byl podpořen především ziskovostí v České republice a Rumunsku, kde očekáváme OIBDA ve výši 16,7 mil. USD, respektive 15,6 mil. USD. OIBDA marže by dle našich odhadů měla vzrůst o 0,2 pb na 26,3 %.