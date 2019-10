Burzy včera rostly díky celkem nadějnému začátku výsledkové sezóny a nadějím kolem Brexitu

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Dobrý začiatok výsledkovej sezóny, nádej na odchod Veľkej Británie z EU na základe dohody, absencia znervózňujúcich správ tykajúcich sa obchodnej vojny, to boli faktory, ktoré posunuli americké akciové trhy do zelených čísel a indexy si pripísali približne percentné zisky. Najskôr potešila svojimi výsledkami banka JP Morgan, ktorá prekonala konsenzus a od úvodu dňa jej akcie posilňovali, kde výborného výsledku sa jej podarilo dosiahnuť hlavne v investičnom bankovníctve. Goldman Sachs, Wells Fargo a Citigroup naopak nepotešili investorov, ale aj napriek tomu dokázali vývoj do konca dňa otočiť. Indexy sa tak ocitli na mesačných maximách. K optimizmus dopomohli aj vládne dlhopisy, kde 10-ročný sa obchodoval pri výnosnosti 1,77 p.a. Na dané dianie oslabovalo zlato -0,8%. V poklese pokračuje aj ropa WTI včera -1,2%.