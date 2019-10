Před vrácením řidičáku terapie? Ministerstvo chystá nová pravidla

Ministerstvo dopravy zvažuje zásadní změnu, která by se dotkla řidičů, kteří se tzv. vybodují a přijdou o řidičský průkaz. Když jej budu chtít zpět, budou muset absolvovat povinnou terapii. Podobná opatření už platí v řadě zemí. Zatímco teď řidičům, kteří přišli kvůli nasbírání bodů o řidičský průkaz, stačí počkat rok, absolvovat přezkoušení v autoškole a dopravně psychologické vyšetření, brzy bude možná cesta k vrácení řidičského průkazu obtížnější. Podle Lidových novin chce ministerstvo dopravy, aby řidiči před vrácením řidičáku absolvovali povinnou rehabilitaci. Věří, že takový řidič změní své postoje, návyky a způsob, jakým se za volantem chová. "Centrum dopravního výzkumu momentálně dokončuje implementační studii, na které s námi spolupracuje ministerstvo spravedlnosti, aby i soudci měli možnost určovat při zákazu řízení povinnost absolvovat rehabilitační kurz," řekla Lidovým novinám mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Kurz by byl povinný pro vybodované řidiče, dalším by je mohly nařizovat soudy. Pilotní program probíhá v Brně. Kurz stojí 11 tisíc a řidiči jej zatím neplatí, pokud by ale byly zavedeny povinně pro všechny vybodované, počítá ministerstvo s tím, že by je řidiči museli zaplatit. Pilotní program má podle Centra dopravního výzkumu pozitivní výsledky.