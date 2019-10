Parlament schválil rovná pravidla pro trh s ubytováním

Novela zákona o místních poplatcích, kterou dnes schválila Poslanecká sněmovna v původním znění, přinese rovná pravidla pro všechny poskytovatele krátkodobého ubytování a zajistí odpovídající příjmy pro obce a města.

Poslaneckou sněmovnou tak byly odmítnuty pozměňovací návrhy Senátu. Novela nyní míří k podpisu prezidenta republiky a následně bude vyhlášena ve Sbírce zákonů. Nová úprava bude platit od 1. ledna 2020.

Novela nahrazuje nynější poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity jedním poplatkem z pobytu, jemuž bude podléhat každý krátkodobý pobyt do 60 dnů bez ohledu na místo a účel pobytu. Rozšíří se tak okruh ubytovacích zařízení, kterých se má výběr místního poplatku týkat o další prostory jako jsou například byty, chaty, chalupy a ateliéry.

„Oceňuji, že Poslanecká sněmovna nepřistoupila na senátorské pozměňovací návrhy, které by ohrozily dostupnost lázeňské péče pro nejohroženější skupinu obyvatel nebo potlačily původní záměr novely, kterým rozhodně není dodatečně zdanit nájemní bydlení. Touto úpravou jsme také vyslyšeli Asociaci hotelů a restaurací, která dlouhodobě volala po narovnání podmínek na trhu s krátkodobým ubytováním,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Asociace hotelů a restaurací dlouhodobě poukazovala na to, že provozovatelé nabízející ubytování přes digitální platformy na rozdíl od hotelů a penzionů nemusejí do koncové ceny pobytu promítnout místní poplatky za ubytování. Díky novele se poplatek bude nově vztahovat na poskytnutí placeného ubytování bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení či nikoliv.

Sloučením obou stávajících poplatků do jednoho jsou nastaveny stejné podmínky i pro samotné obce. Nový poplatek bude moci vybírat jakákoliv obec bez ohledu na to, zda se jedná o lázeňské místo nebo o místo soustředěného turistického ruchu. Poplatek může stanovit každá obec podle svých potřeb a podmínek, nejvýše však na úroveň maximální sazby určené zákonem, to je pro rok 2020 maximálně 21 Kč za den a v následujících letech maximálně 50 Kč za den.

Poslaneckou sněmovnou schválená novela zákona o místních poplatcích dále zavádí tzv. protizneužívací klauzuli u poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného. Nově bude podmínkou pro osvobození od poplatku skutečnost, že výtěžek z konané akce bude prokazatelně odveden na charitativní účely, nebude stačit pouhá proklamace jako doposud.

Novela dále zavádí přesnější vymezení osvobozených osob a úlev u poplatku ze psů. Nárok na sníženou sazbu bude mít nově důchodce od věku 65 let nebo držitel průkazu ZTP. Novela rovněž osvobozuje všechny osoby provozující útulky pro psy bez ohledu na zřizovatele.