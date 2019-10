Brexitové drama spěje do nejistého vyvrcholení. Zítra už bude zřejmě jasno

Aktuální kolo brexitového dramatu spěje do dramatického finiše

, když pouhé dva dny před zasedáním Evropské rady, na kterém by lídři sedmadvacítky měli probírat nový návrh dohody, není jasné, zda vůbec nějaký návrh vznikne. Britský premiér Johnson trvá na tom, že přišel s možnými řešeními patové situace, ale jejich detaily nejsou známy. Ze strany EU zaznívají spíše skeptické hlasy, nicméně ani hlavní vyjednavač Barnier nevylučuje, že by se situace skutečně mohla odblokovat. Obě strany jsou v tuto chvíli domluveny tak, že dohody je nutné dosáhnout do dnešní půlnoci, aby mohla být ve čtvrtek představena Evropské radě. Dosavadní zkušenost ovšem ukazuje, že pravděpodobnost nalezení oboustranně přijatelného kompromisu je zatím spíše malá, zatímco odsunutí i toho nejzazšího termínu zpravidla možné je.