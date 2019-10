Plzeň se vrací k odběru vody z Úhlavy

Vodárna Plzeň začne v úterý odpoledne znovu pouštět do své úpravny vodu z řeky Úhlavy. Reaguje tak na skutečnost, že během pondělí 14. října a v noci na úterý 15. října výrazně klesly hodnoty nebezpečných látek v řece. Ty se do Úhlavy dostaly Drnovým potokem, kam začátkem minulého týdne vytekly prostředky na impregnaci dřeva z výrobního areálu v Klatovech. Aby vodárna zabránila vniknutí nebezpečné látky do technologie úpravny, a tím i do vodovodních řadů plzeňských domácností, zastavila provoz úpravny v neděli 13. října večer. Plzeňané poté začali využívat vodu ze zásobních vodojemů a následně i z náhradního zdroje, tedy z řeky Radbuzy. Parametry takzvané surové vody z Úhlavy nyní odpovídají běžným podmínkám.

„Všechna přijatá opatření zafungovala a obrovský dík patří nejen Vodárně Plzeň, ale i Povodí Vltavy, profesionálním i dobrovolným hasičům, magistrátnímu odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení, odboru životního prostředí, státní i městské policii a dalším zapojeným subjektům. Vážnou situaci se podařilo perfektně zvládnout, nasazení všech bylo maximální,“ uvedli primátor Martin Baxa a technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Kvůli situaci se několikrát sešel krizový štáb města. Z preventivních důvodů však i nadále platí doporučení obyvatelům, aby nekonzumovali ryby ulovené v Úhlavě a Berounce, nezalévali touto vodou zahrady, nenapájeli zvířata a nekoupali se v obou tocích. „Naředěná kontaminovaná voda již odtekla do Berounky,“ uvedla mluvčí Vodárny Plzeň Dana Veselá.

„Zajistit pitnou vodu Plzeňanům po odstavení úpravny se povedlo díky vodojemům, v nichž si Plzeň kumuluje zásobu vody a také díky zařízení na čerpání vody z náhradního zdroje, tedy z řeky Radbuzy, které v pondělí nainstalovali hasiči,“ doplnil Michal Vozobule, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí. Vodárnou požadované množství vody z Radbuzy dodávaly do úpravny dvě velkokapacitní čerpadla a dvě sestavy na dálkovou dopravu vody prostřednictvím sedmi hadicových linek v délce necelých 600 metrů, hadice šly po dně řeky. „Nasazeny byly při instalaci i obsluze zařízení desítky profesionálních i dobrovolných hasičů, všichni odvedli skutečně skvělou práci,“ doplnil radní města Plzně pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký.

Povodí Vltavy i Vodárna Plzeň dál provádějí detailní monitoring kvality vody. Vzhledem k příznivému vývoji situace snížila v úterý ráno přehrada Nýrsko odtok z deseti kubíků na 2,5 kubíku. Odtok výrazně pomohl zrychlit tok vody v řece a naředil znečištění. Ředit vodu pomáhá i voda z přehrady Hracholusky.

Text: Eva Barborková