Avast (Koupit, 12m cíl = 466 GBp) - Technologický Avast má našlápnuto k nejúspěšnějšímu roku (Odhady výsledků)

Den zveřejnění: pátek, 18. říjen 2019

Technologická společnost Avast tento pátek zveřejní své kvartální výsledky hospodaření. Jako obvykle výsledky za první a třetí kvartál by měly být stručnější a ne až tak informačně nabité jako pololetní a celoroční údaje.

Třetí kvartál by měl dle prezentací Avastu patřit z dlouhodobého hlediska k těm silnějším. Nicméně jedná se pouze o jednotky procent v porovnání s ostatními kvartály. Pro Q3 19 očekáváme, že upravené tržby nejvíce porostou jako vždy díky přímému spotřebitelskému segmentu a měly by dosáhnout výše 221,1 mil. USD. Dále by měly dobíhat synergické efekty z proběhlých akvizic společností AVG a Piriform, a to formou mírného snižování nákladů a současného růstu tržeb díky cross-sellingu produktů v nově získané uživatelské základně. Celkově by měl Avast pokračovat v nastoleném solidním růstu z minulých let a vytvářet další přidanou hodnotu akcionářům.