Komoditní měny pohledem fondů

Jedním z nejsilnějších fundamentů současných devizových trhů jsou obchodní spory, zejména mezi USA a Čínou. Jejich eskalace obecně nahrává měnám tzv. bezpečných přístavů a naopak podkopává ty rizikovější, kam spadají emerging markets, komoditní měny, resp. ty procyklické. Při pohledu na druhou zmiňovanou skupinu vyčnívá trojice dolarů, a to kanadský, australský a novozélandský. I přes jejich procykličnost se sázky fondů v případě této trojice rozcházejí.

V případě australského a novozélandského dolaru ukazují data CFTC převahu short pozic, byť poslední čísla naznačila jejich mírně klesající podíl. V případě kanadského dolaru je tomu naopak, fondy, i přes společné vlastnosti s AUD a NZD, sází na možné posílení, tedy na převahu long pozic.

Sdílenou vlastností zmiňovaných měn je jejich citlivost na téma obchodních sporů. Nejvíce se tento vnější faktor projevil u australského a novozélandského dolaru, kde roli sehrál zejména obrat směrem k akomodativní měnové politice v podobě nižších sazeb – u obou pro letošek o 75 bazických bodů. Doprovodné komentáře nadto naznačují, že prostřední nízkých úroků bude spíše delší než kratší. Tržní očekávání pak pracují s možností dalšího poklesu během příštích měsíců.

Nálada u kanadského dolaru je pozitivnější. Roli dle našeho sehrává odlišná měnová politika, kterou od obratu směrem k akomodativnější formě prozatím udržují data o inflaci, podpořená zejména stavem trhu práce. Právě tam Kanada zažívá pokles míry nezaměstnanosti ve spojení s růstem mezd. I přesto, že některá jiná data, včetně předstihových indikátorů, vykazují spíše smíšená čísla, tržní očekávání vývoje kanadských sazeb jsou mnohem mírnější (cca jeden cut úroků o 25 bodů během příštích 12 měsíců). Vzhledem k trendu globální měnové politiky má tak kanadský dolar za sebou potenciál zisků pramenící např. z úrokového diferenciálu.

Na druhou stranu, vzhledem k otevřenosti kanadské ekonomiky a jejímu napojení na amerického souseda, nelze zcela vyloučit obdobný scénář jako u Fedu. Bank of Canada by v rámci opatrnosti mohla přistoupit k preventivnímu snížení sazeb s argumentací, že jde o pojistku proti případným negativním dopadům vnějšího prostředí.

Vrátíme-li se zpět k sázkám fondů, poslední data CFTC nezahrnují výstup z jednání mezi USA a Čínou z konce minulého týdne. Byť má částečná dohoda své „mouchy“ a její síla rozhodně nestačí na obrat nálady v globální ekonomice a trzích, můžeme očekávat, že fondy v návaznosti na ni o něco sníží shorty AUD a NZD a naopak navýší longy u CAD.

Sázka na kanadský dolar ve srovnání s australským a novozélandským se sice jeví jako atraktivnější, na druhou stranu, vzhledem k trvajícím otazníkům nejen kolem problematiky obchodních sporů ji nelze považovat za zcela bezrizikovou. AUD a NZD však může posloužit jako sázka na lepší časy. Pokud se USA a Čína nakonec dohodnou, pro globální trhy to bude pozitivní faktor podporující rizikovější a procyklické měny na úkor bezpečných přístavů. V takovém případě bychom považovali za zajímavou příležitost long AUD a NZD, a to prostřednictvím prodeje japonského jenu. Tyto páry by měly profitovat nejen z obratu globální nálady s přesahem do ekonomiky, ale rovněž i z úrokového diferenciálu (ve smyslu carry trade), kde jsou japonské sazby nižší než ty australské a novozélandské.

Zaměříme-li se na vývoj posledních dní, eurodolar vykazuje mírný posun směrem k silnějšímu dolaru. Dnes jeho další směr může ovlivnit německý Zew index, v dalších dnech pak summit EU týkající se vedle fiskálních debat především brexitu. Z dlouhodobějšího hlediska stále platí, že i přes vyšší pravděpodobnost říjnového snížení amerických sazeb preferujeme dolar před eurem.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1026 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,44 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0998 do 1,1063 EURUSD.*

Koruna se stále drží nad hranicí 25,80 za euro, zatímco zbytek regionu, tj. polský zlotý a maďarský forint, tíhl k lehkému posilování. Vzhledem k absenci klíčových domácích dat očekáváme, že hlavním ukazatelem dalšího směru kurzu bude vnější prostředí.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,82 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,78 až 25,86 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,29 až 23,49 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.