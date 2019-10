Buffettova Berkshire H. přišla o významného akcionáře. Rolfe ztratil víru ve firmu dvou staříků

Investiční společnost miliardáře a investora Warrena Buffetta Berkshire Hathaway přišla v minulých dnech o významného akcionáře, kterým byl David Rolfe jinak také investiční šéf společnosti Wedgewood Partners.Rolfe oznámil, že jeho firma prodala veškerý podíl v Bershire jako nesouhlas s příliš opatrným přístupem společnosti k poslední nyní již desetileté býčí rallye. Podle Rolfeho Berkshire nevyužila možností růstu akcií a pouze hromadila své hotovostní zdroje. Berkshire od začátku býčího trendu v březnu 2009 zhodnotila své akcie o 323% oproti růstu báze indexu S&P 500 za stejné období o 334%.Berkshire během býčího trendu ke konci 2Q tohoto roku nahromadila hotovostní zdroje ve výši 120 mld. USD . V posledním výročním dopise akcionářům Buffett vysvětloval, že by rád učinil nějakou opravdu velkou akvizici a část prostředků tak umístil, ale stávající ocenění společností je příliš vysoké. Rolfe míní, že tak vysoký objem hotovosti pouze brání v dalším růstu celé investiční společnosti.Rolfe také kritizoval některé velké investice , které Berkshire v posledních letech provedla, jež se ovšem nevyvedly. Zmínil především velké podíly v IBM a Kraft Heinz, jež byly pro investiční společnost výrazně ztrátové. Rolfe údajně ztratil víru v to, že Berkshire řízená 89letým Buffettem a jeho 95letým souputníkem Mungerem je stále na špičce svého sektoru.Rolfe vytýká Berkshire, že na začátku býčího trendu neinvestovala prostředky do nákupu velkých podílů v Mastercard Visa , jejichž akcie se během 10 let zhodnotily o 1 800 respektive 1 300%.