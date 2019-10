Výsledková sezóna startuje (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Ratingová agentura Moody’s snížila výhled českého bankovního sektoru z pozitivního na stabilní. Svůj krok zdůvodňuje především zpomalením hospodářského růstu. Agentura očekává mírné zhoršení kvality úvěrového portfolia.

Futures na evropský index Stoxx 50 ukazuje na růst akcií na počátku seance.

Makroekonomický kalendář je dnes prakticky prázdný. Jediným zajímavým údajem bude německý index ZEW o hodnocení ekonomické situace v zemi ze strany ekonomů a finančních analytiků.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové indexy S&P 500, Nasdaq a Dow Jones včera mírně ztratily, když odepsaly shodně zhruba jednu desetinu procenta. Po předchozích optimistických komentářích Donalda Trumpa, že se americká a čínská administrativa dohodly na podmínkách částečné obchodní dohody, přišlo prohlášení ze strany Číny, že před podpisem této dohody si chce vyjasnit ještě některé detaily. Na geopolitické úrovni pak optimistické náladě nepřidává situace v Sýrii, když se americký prezident chystá uvalit na Turecko sankce, a to krátce poté, co se rozhodl o stažení amerických vojáků z oblasti.

Obchodování v asijsko-pacifickém regionu přineslo smíšené signály. Tajfunem zasažené Japonsko, které bylo nuceno omezit výrobu v některých továrnách, překvapivě po včerejším svátku otevřelo s poměrně vysokými zisky. Index Topix roste o 1,6 %, Nikkei 225 přidává 1,9 %. Akcie rostou například i v Indii (+0,7 %), kde optimismu pomáhají očekávané výsledky hospodaření firem za třetí kvartál. Naproti tomu Čína, Singapur či Malajsie se nacházejí v červeném, když se ztráty pohybují do 0,4 %.

Dnes se již naplno rozjíždí výsledková sezóna. V USA reportují například banky JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup nebo Wells Fargo. Obecně nejsou očekávání příliš optimistická. Pro firmy v rámci indexu S&P 500 jsou odhady nastaveny na pokles čistého zisku o zhruba čtyři procenta. Tržby by měly být meziročně vyšší o 2,8 %. V případě evropského indexu Stoxx 600 by mělo dojít k poklesu zisku o tři procenta a tržby by se měly pohybovat na podobné úrovni jako vloni. V Evropě se výsledková sezóna rozjede o pár dní později.