Výpočet dovolené: Počet dnů dovolené se nově bude počítat jinak. Dotkne se změna i vás?

Ministerstvo práce a sociálních věcí se dohodlo se zaměstnavateli a odbory na podobě nového zákoníku práce, který přinese zásadní změny. Jednou z nich je i výpočet dovolené, který se nově nebude odvíjet od počtu odpracovaných dní, ale hodin. Ministerstvo práce a sociálních věcí se v pondělí dohodlo se zástupci odborů a zaměstavatelů, že podpoří návrh novely zákoníku práce v aktuální podobě. Ta obsahuje celou řadu změn pracovního práva. "Bude to první koncepční změna zákoníku práce za osm let," uvedla ministryně práce Jana Maláčová. Velkým tématem novely je tzv. spravedlivější výpočet dovolené. Nově by se měl odvíjet od počtu odpracovaných hodin, nikoliv dní, jako tomu bylo doposud. Zohlední se tak, kolik hodin zaměstnanec reálně odpracoval a adekvátně k tomu bude mít dovolenou. Změna se nejvíce dotkne lidí s kratší týdenní pracovní dobou. Ti mají podle současného zákoníku práce nárok na stejně dlouhou dovolenou jako jejich kolegové s větším počtem odpracovaných hodin týdně. Přestože jim ale zaměstnavatel poskytne např. čtyři týdny dovolené, proplatí jim jen omezený počet hodin. Nově bude mít zaměstnanec s kratší týdenní pracovní dobou i kratší dovolenou. Pokud například zaměstnavatel bude pracovníkům poskytovat pět týdnů dovolené, tak zaměstnanci pracující osm hodin denně (40 hodin týdně), budou mít nárok na 200 hodin dovolené (5 týdnů krát 40 hodin). Ti, kteří mají ve smlouvě stanovenou pracovní dobu šest hodin denně (30 hodin týdně), by ale měli nárok pouze na 150 hodin dovolené (5x30).

Při pětihodinové pracovní době (25 hodin týdně) by měl mít zaměstnanec 125 hodin dovolené (5x25). Výpočet dovolené na základě odpracovaných hodin by měl zajistit poměrně delší dovolenou lidem, kteří mají například desetihodinové či dvanáctihodinové směny. Ti, vzhledem k tomu, že nepracují nepřetržitě pět dní v týdnu, mají za kalendářní rok podstatně méně směn než člověk s pravidelnou osmihodinovou pracovní dobou od pondělí do pátku.

Pokud se dovolená odvozuje od počtu odpracovaných dní, má jí člověk s "dvanáctkami" méně, protože odpracoval méně dní. To je podle ministerstva nespravedlivé, protože jeho směny obsahují více hodin.

Pokud se tedy dovolená bude odvozovat od počtu odpracovaných hodin, bude jí mít zaměstnanec s dvanáctkami poměrně víc, přestože v absolutních číslech jí bude mít zaměstnanec s "osmičkami" stále o něco více (protože průměrně odpracuje více hodin týdně).

V úvahu se ale bere pouze průměrná délka sjednané týdenní pracovní doby. Pokud zaměstnanec odpracuje za týden více hodin, tak se to na výpočtu dovolené nijak neodrazí.

Kromě nového výpočtu dovolené se ministerstvo s odbory a zaměstnavateli shodlo například i na vytvoření sdílených pracovních míst. O jedno pracovní místo se tak budou moci podělit dva zaměstnanci s kratším pracovním úvazkem, což jim umožní si rozvrhnout pracovní dobu podle svých potřeb.

Jedná se o tzv. gentlemanskou dohodu, v rámci které se odbory, zaměstnavatelé i zástupci vládní koalice dohodly, že podpoří právě tuto podobu návrhu novely zákoníku práce. "Jakákoliv změna musí mít širokou podporu a musíme být velmi opatrní, s jakými vylepšeními přicházíme. Proto je velmi důležité, že jsme se dokázali s odbory i zaměstnavateli domluvit," uvedla Maláčová. Dohoda je pouze čestná, což znamená, že její plnění není právně vymahatelné.