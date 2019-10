Video: Soták: Propad na nadcházející výsledkové sezóně USA by mohl být prvním od 2Q16

Blíží se další výsledková sezóna. Jak by mohly vypadat zisky firem v USA? Větší rizika v nadcházejícím třetím kvartálu nevidíme, protože tržní konsensus počítá s tím, že by korporátní zisky měly v USA meziročně propadnout až o 4 %, uvádí seniorní analytik Patria Finance Branislav Soták. „Šlo by tak o první propad od druhého kvartálu 2016. Pokud z toho vyjmeme energetický sektor, tak dokonce od druhého kvartálu roku 2009,“ dodává.

Co se čeká od jednotlivých sektorů? Propad marží by se měl proti druhému kvartálu ještě mírně zintenzivnit. K tomu přidejme mzdové tlaky, rostoucí ceny výrobních vstupů, silný dolar a zpomalující hospodářský růst. „Největší tlaky by měly být cítit v sektorech, které jsou skrze tržby nejvíce exponované na zahraniční poptávku,“ komentuje analytik. Které sektory by tak konkrétně mohly klesat? A bude právě třetí kvartál letošního roku očekávaným dnem polovodičového cyklu?





