Goldmani stále věří libře i dosažení brexitové dohody

Analytici americké banky Goldman Sachs zůstávájí i nadále ve svém "býčím" přesvědčení vůči britské libře a také s ve víře v dosažení brexitové dohody.Analytici banky potvrzují své dřívější projekce růstu libry směrem k 1,3 dolaru v případě dosažení brexitové dohody ještě před vypršením posledního deadlinu stanového na 31. října tohoto roku. Libra dnes zahájila týden silnějším oslabením o cca 0,7% proti dolaru v reakci na začátek klíčového a kritckého týdne pro celý brexit a jeho podobu. Vyjednávací týmy budou od 17. října jednat a pokud by nenašly do 19. října společnou řeč, měl by britský premiér Johnson požádat o další odklad brexitu Britská média přes víkend možnost dohody spíše zavrhovala a odmítala.Analytici americké banky i nadále vidí pravděpodobnost nalezení dohody ještě před deadlinem na úrovni 60%, odklad rozhodnutí vidí na 25% a pouhých 15% dávají odchodu zcela bez dohody.Nalezení vzájemné shody o podobě odluky by mělo podpořit především ostrovní akciové trhy. Analytici odhadují, že posun libry by měl v podstatě 1:1 kopírovat posun domácích akciových trhů nad rámec celého trhu.