Breaking news: Čína chce ještě další jednání před podpisem částečné obchodní smlouvy

Poslední zprávy naznačují, že Čína chce dále jednat před podpisem částečné obchodní dohody, která se upekla na sklonku minulého týdne ve Washingtonu. Dosavadní dohoda říká, že Čína by měla zvýšit nákupy zemědělských produktů a USA nebude dále zvyšovat cla nad dosud schválený rámec. Čína by měla poslat do USA další delegaci do konce měsíce, aby dohodnutou smlouvu dokončila. Americký a čínský prezident by pak mohli smlouvu podepsat v listopadu na Asia-Pacific Economic Cooperation summitu. Spekuluje se, že by Čína ráda zabránila zvýšení cel, které je na programu v prosinci.

Trh na nové informace reaguje nervózně. Zdá se, že některé detaily by stále mohly dohodu zhatit. Dolar likviduje zisky a index US500 testuje zónu supportu na 2960 bodech.

S&P 500 je pod tlakem kvůli dalšímu jednání o částečné obchodní dohodě. Zdroj: xStation5