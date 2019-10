Integrovaný regionální operační program bude pokračovat i v letech 2021-2027

Dnes byla v Akademii veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky zahájena Roadshow IROP. Jejím cílem je představit nejen změny a novinky v IROP pro období 2021-2027, ale také nastavení a zaměření Integrovaných územních investic (ITI) a Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro období 2021-2027. Roadshow IROP postupně navštíví během podzimu 2019 a jara 2020 všechna krajská města.

„Už dlouho je známo, že celkové množství peněz, které bude Evropská unie v období 2021-2027 rozdělovat, bude nižší, než v období 2014-2020. Tomu odpovídá i nižší plánovaný objem peněz pro IROP, který činí přibližně 100 mld. Kč . Změní se také míra podpory, která bude odstupňována podle rozvinutosti regionu. Méně rozvinuté regiony, kam spadají Ústecký Olomoucký kraj , mohou dosáhnout na podporu ve výši 70 % výdajů. Bohužel díky rozhodnutí Senátu, s kterým nesouhlasilo MMR ani Vláda ČR, budeme mít i přechodové regiony, mezi které spadají kraje Středočeský Kraj Vysočina , a ty budou moci získat podporu pouze do výše 55 % výdajů,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.Předběžně jsou známy oblasti, do kterých bude směřována podpora z IROP. Část oblastí pokračuje i v tomto období, jedná se například o vzdělávací a sociální infrastrukturu, eGovernment a kybernetickou bezpečnost nebo rekonstrukci silnic II. třídy. K určité obměně v podpoře dojde u komunitně vedeného místního rozvoje nebo u investic do zdravotnictví, kde se nově objeví například urgentní příjmy. Nově přibydou témata revitalizace veřejných prostranství nebo podpora veřejné infrastruktury cestovního ruchu. Zaměření témat se bude průběžně zpřesňovat v závislosti na vyjednávání programu s Evropskou komisí. S prvními výzvami v IROP lze počítat v roce 2021.Na webu IROP budou postupně uveřejňovány termíny a místa konání jednotlivých akcí Roadshow IROP.