G7: Stablecoiny představují hrozbu pro finanční stabilitu

Skupina zemí G7 údajně vypracovala zprávu, která říká, že globální stablecoiny představují hrozbu pro globální finanční systém.

G8 (Group of Eight)

G8 (anglicky Group of Eight) je sdružení, které vzniklo v roce 1975 z tehdy ekonomicky nejvyspělejších států světa (Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Německo, Spojené království a USA), později se přidaly Kanada, Rusko a Evropské unie, kterou reprezentuje předseda Evropské rady a předseda Evropské komise. Rusku bylo 18. března 2014 pozastaveno členství jako reakce na jeho anexi Krymu, proto se nyní uvádí jen G7. (Wikipedia.org).

Rizika pro globální finanční stabilitu

Podle informací, uvedených BBC dne 13. října nastínil návrh zprávy od G7 různá rizika spojená s digitálními měnami. Tento návrh rovněž uvedl stanovisko k plánované kryptoměně Libra od Facebooku, podle kterého nemusí Libra získat schválení od příslušných regulačních orgánů, přestože se členské firmy asociace Calibra zabývaly regulačními záležitostmi:

„G7 se domnívá, že žádný projekt stablecoinů by neměl být zahájen, dokud nebudou náležitě vyřešeny právní a regulační výzvy a rizika v oblasti dohledu a rizika. […] A i vyŘešení těchto rizik není nutně zárukou regulačního schválení stablecoinů.“

Ohrožení fiat měn?

Zpráva G7 také uvádí, že globální stablecoiny s potenciálem k rychlému škálování by mohly potlačit konkurenci a ohrozit finanční stabilitu, pokud uživatelé ztratí důvěru ve fiat peníze. Zpráva bude údajně předložena ministrům financí na výročním zasedání Mezinárodního měnového fondu tento týden.

Další problémy pro Libru a Gram?

BBC uvádí, že ačkoli se zpráva nevyjadřuje o Libře přímo, mohla by znamenat další potíže pro již projednávaný navrhovaný platební systém. A do potíží by se mohl dostat i projekt Gram od Telegramu.

Globální regulátoři se totiž do Libry opírají stále více, například Bank of England nedávno stanovila ustanovení, která musí stablecoin splňovat, než bude moci být vydán ve Spojeném království.

Generální ředitel Facebooku Mark Zuckerberg vystoupí ještě před koncem tohoto měsíce před americkým kongresem ohledně Libry. Libru také v nedávné době opustilo několik významných partnerských fireem

Závěr

Na reakcích finančních regulátorů po celém světě je vidět, že Libře nelze upřít jednu věc. Podařilo se jí, i když zatím jen velmi teoreticky to, co se nepodařilo Bitcoinu a ostatním altcoinům, totiž ohrozit postavení fiat měn a přímo jim konkurovat. Minimálně podle téměř hysterických výpadů úřadů a bank proti Libře to tak vypadá.

