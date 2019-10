PWC: Až 40 % pracovních míst v ohrožení. Digitalizace v ČR nejvíce dopadá na středoškolsky vzdělané ženy

Více než třetina (34%) dospělých, kteří ukončili své vzdělání střední školou, tvrdí, že si později nenašli cestu ke studiu digitálních technologií. Mezi těmi, kdo ve studiu pokračovali na univerzitě, jde už jen o 17 %. Vyplývá to z průzkumu poradenské společnosti PwC, která se zaměřila na dopad automatizace na trh práce . Průzkum proběhl v 11 zemích světa a zúčastnilo se ho 22 tisíc dospělých.

Společnost PwC průzkumem reagovala na předchozí vlastní analýzu, podle které by do roku 2030 mohlo zaniknout až 30 % pracovních míst . Českou republiku z hlediska potenciálního dopadu automatizace označila za nadprůměrnou. V horizontu šesti let by se mohla dotknout 25 % pracovních míst , o deset let později až 40 %, nejčastěji by přitom měla ovlivnit právě osoby, které ukončily své vzdělání střední školou a častěji ženy než muže. [1]