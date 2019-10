Až příliš optimismu pro (skoro) nic

Závěr minulého týdne se nesl v optimistickém duchu. Naděje na dosažení dohody o brexitu společně částečnou obchodní dohodou mezi USA a Čínou zafungovaly jako pozitivní katalyzátory zisků rizikových aktiv, na které trhy čekaly už poměrně dlouhou dobu. Pravdou je, že ani u jedné z dohod není zatím nic černé na bílém, proto sázka na dlouhodobý obrat nálady v globální ekonomice a na trzích nemusí být hned namístě.

Páteční rally libry až na nejsilnější hodnoty od začátku července byla postavena na několika komentářích naznačujících, že dosažení dohody nemusí být zcela nemožné. Zmínit je možné britského a irského premiéra oba zmiňující možné nalezení cesty směrem k dohodě, dále pak jednání hlavních vyjednavačů pro brexit, které bylo dle jejich slov konstruktivní. Výčet nakonec uzavírá předseda Evropské rady Tusk, který řekl, že obdržel slibné signály o samotné dohodě.

Klíčovou událostí příštích dní bude summit EU probíhající ve čtvrtek a pátek. Právě tam by měl být představený konečný návrh dohody. V případě jeho přijetí by musela následovat mimořádná schůze britského parlamentu, který by dokument musel rovněž schválit. V tomto směru panuje nejvíce nejistoty kolem irské pojistky. Pokud by dohoda přijata nebyla, ať už ze strany EU či parlamentu, dle zákona by měla přijít na řadu žádost o prodloužení článku 50. I přesto, že tento scénář britský premiér Johnson odmítá, stále jej považujeme za nejvíce pravděpodobný.

Prvotní librový optimismus na opčních trzích z konce minulého týdne postupně oslabil. Zajišťovací strategie risk reversal páru GBPUSD v týdenní tenoru (žlutá křivka) ukazuje pokles z historických maxim, což znamená, že část trhu již v dosažení dohody přestává věřit. Týdenní tenor zahrnuje termín 19. října, který je limitem pro (ne)schválení dohody a případnou žádost o prodloužení.

Pozitivně vyhodnotily trhy v závěru minulého týdne i dosažení částečné obchodní dohody mezi USA a Čínou. Tzv. „fáze jedna“, jak ji pojmenoval americký prezident Trump, obsahuje dohodu o zvýšení nákupů amerického zemědělského zboží ze strany Číny a některé aspekty měnové politiky a ochrany duševního vlastnictví. Spojené státy vedle toho zrušily plánované navýšení cel o pět procentních bodů na čínské zboží v hodnotě 250 miliard dolarů. Další navýšení naplánované na prosinec však zůstává ve hře. Klíčové otázky z oblasti transferů technologií a údajných krádeží duševního vlastnictví ale nebyly dle dostupných informací vyřešeny, což potenciál tržního optimismu značně podkopává. Vše umocňuje fakt, že domluvená fáze jedna má (zatím) zřejmě jen ústní formu.

Brexit a obchodní spory mezi USA a Čínou tak nadále zůstávají tržními strašáky číslo jedna. Byť poslední informace vyznívají pozitivně, okamžitý obrat spojený s nástupem do rizikových aktiv se nejeví jako ten nejlepší nápad. Na devizových trzích jsme sice na konci minulého týdne pozorovali přeliv směrem k rizikovějším aktivům, jako dobré proxy může sloužit například australský dolar jakožto měna citlivě reagující na problematiku obchodních sporů proti bezpečnému přístavu v podobě japonského jenu, dnes ráno již pozorujeme návrat ke slabším hodnotám. Proti dolaru pak oslabují i měny rozvojových trhů.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1018 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,49 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1010 do 1,1073 EURUSD.*

Páteční optimismus se podepsal i na o něco silnější koruně, která se posunula k hranici 25,80 za euro. V jejím okolí se drží i dnes ráno.

Tento týden bude na domácí data relativně chudý. Dnes bude zveřejněn běžný účet platební bilance z srpen, ve středu pak index cen výrobců. Hlavním fundamentem kurzu by tak měla zůstat nálada na globálních trzích, případě další přehodnocování sázek na možné zvýšení sazeb ČNB, které v minulém týdnu prošly vinou slabších inflačních čísel mírnou revizí.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,80 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,77 až 25,84 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,29 až 23,49 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

