ECB hluboce rozpolcená kvůli nákupu aktiv

Minutes z posledního zasedání ECB potvrzují hluboké rozkoly mezi členy rady guvernérů. Nejostřejší výhrady se týkaly nově spuštěného programu nákupu aktiv. Více než třetina členů rady, včetně šéfů centrálních bank nejvýznamnějších zemí bloku Německa a Francie, vyjádřilo silné pochybnosti o efektivitě dalšího nákupu dluhopisů . Jeho účelem je zajistit dostatek likvidity na trzích na podporu investiční aktivity i vadnoucí evropské ekonomiky . Názorová rozepře mezi členy vedení silně narušuje důvěryhodnost celé instituce a vyvolává otázku, zda bude banka schopna účinně plnit svoji roli. V podmínkách extrémně nízkých výnosů bude podle oponentů další nákup aktiv málo efektivní a tento nástroj by měl být použit až v případě krajní nouze.Neshody tedy panují i uvnitř samotné ECB . Dva ze šesti členů výkonného výboru ECB odmítali nákup aktiv, jeden člen byl pak proti dalšímu snížení záporné depozitní sazby. Německá zástupkyněna svou funkci. Ze zveřejněného zápisu zároveň vyplývá, že pokud by se neprosadil nový program nákupu aktiv, byli by bankéři ochotni snížit depozitní sazbu až o 20 bazických bodů. Rozporuplně byla přijata i dvouúrovňová „tiering-rate“, která prošla jen těsnou většinou. Nově nastupující prezidentka ECB Ch. Lagardeová tak bude mít hned na začátku svého mandátu plné ruce práce , aby rozhádané ECB udala jednotný směr.