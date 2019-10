Rozbřesk: Dočasné příměří USA - Čína povzbudilo trhy. Čeká nás rozuzlení brexitu

A máme tu další týden ve znamení geopolitických třenic. Během pátečního obchodování trhy příjemně překvapila dohoda mezi USA a Čínou na dočasném příměří. I když ji Donald Trump označil za průlom a první fázi nadcházející velké obchodní dohody, nejedná se zatím podle nás o nic jiného než o dočasný klid zbraní...

Čína slíbila nakupovat americké zemědělské výrobky v celkovém objemu až 50 miliard dolarů a současně se slíbila zamyslet nad ochranou duševního vlastnictví (detaily nejsou známé, na textu se bude pracovat). Spojené státy výměnou za to v úterý nezvýší cla z 25 na 30 % u zboží v hodnotě 250 miliard dolarů. I dočasné příměří je sice příznivé, ale nelze ho přeceňovat - obchodní konflikt se může znovu rychle rozhořet a častokrát k tomu stačí jeden tweet. Dnešní ranní slabá čísla z Číny - propad zahraničního obchodu - ukazují, že obchodní války jsou v zesláblé čínské ekonomice cítit.



Kromě obchodních válek bude v centru dění opět brexit - ve čtvrtek je na programu klíčový summit, kde by mělo dojít k nové výstupní dohodě mezi EU a USA. I na této frontě bylo v pátek veseleji. Boris Johnson a irský premiér oznámili pokroky v jednání. Evropský vyjednavač Michel Barnier však přes víkend řekl, že pokroky v jednání jsou zatím malé a že nový návrh Británie je příliš obecný a pro EU nedostačující. Pokud nebude dohoda schválena do 19.10., měl by Boris Johnson požádat EU o další odklad brexitu…



Na pozadí dalších geopolitických událostí (a to jsme nezmínili) bude zajímavé sledovat výsledek srpnových čísel z evropského průmyslu . Předběžná německá čísla naznačila, že se propad průmyslu na konci léta na chvíli zastavil. Výraznější pozitivní překvapení však neočekáváme. Česká koruna jako by si globálního optimismu moc nedokázala užít a stále se pohybuje v blízkosti 25,80 EUR/CZK . Na vině jsou kromě jiného doznívající nižší inflační čísla a přes úlevu v napětí stále značná nejistota před týdnem, který bude pro brexit do značné míry klíčový. Výsledek polských voleb pravděpodobně na české trhy nebude mít zásadní dopad.Mohutné posilování libry , která nyní sází na to, že během summitu EU (19.10.) bude dosaženo dohody o brexitu , se promítlo do obchodování s eurodolarem. Ve hře je však stále poměrně dost variant a tak jednosměrné posilování libry (a eura proti dolaru ) by se nemuselo ještě vyplatit.Za to polský zlotý má zřejmě namířeno k vyšším ziskům poté, co se ukázalo, že strana Právo a spravedlnost zřejmě v nedělních volbách obhájila nadpoloviční většinu v parlamentu. Hospodářská politika by se tedy v Polsku další čtyři roky měnit neměla.Poslední obchodní den minulého týdne proběhl na amerických akciových trzích na vlně velkého optimismu, když indexy zakončily seanci o více než procento výše. S&P 500 rostl o 1,2 % na úroveň 2970 bodů, přičemž se ale index na svých maximech neudržel. Akcie společnosti Apple zpevnily o 2,7 % a dostaly se tak na historicky nejvyšší úrovně. Dařilo se i dalším titulům ze sektoru, kdy Micron Technology přidal 4,2 %, Qualcomm 2,3 % a například Alibaba 4,1 %. Výrazné zisky zaznamenal rovněž těžař Freeport-McMoran, který posílil o 6,5 %. Akcie ropné společnost Apache rostly o 4,9 %, Schlumbergeru o 4,5 % a Marathon Oil nebo Halliburton o 3 %, resp. 2,8 %. Index Dow Jones přidal 1,2 %, S&P 500 1,1 % a Nasdaq 1,3 %.