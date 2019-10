V Polsku vítězí Právo a spravedlnost a zlotý posiluje

Mohutné posilování libry , která nyní sází na to, že během summitu EU (19.10.) bude dosaženo dohody o brexitu , se promítlo do obchodování s eurodolarem. Ve hře je však stále poměrně dost variant a tak jednosměrné posilování libry (a eura proti dolaru ) by se nemuselo ještě vyplatit.Za to polský zlotý má zřejmě namířeno k vyšším ziskům poté, co se ukázalo, že strana Právo a spravedlnost zřejmě v nedělních volbách obhájila nadpoloviční většinu v parlamentu. Hospodářská politika by se tedy v Polsku další čtyři roky měnit neměla.