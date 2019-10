Kuřáci hází nedopalky na zem i vedle koše. Vynálezce má nevídané řešení

V Praze pravděpodobně přišli na nový způsob, jak zabránit tomu, aby kuřáci házeli nedopalky cigaret na zem. Takzvané vajglovníky ve tvaru terče je mají přimět k tomu, aby nedopalek odhodili do koše. Štáb TV Nova se ale přesvědčil, že někteří lidé si s čistotou ulic hlavu vůbec nelámou.

Některým kuřákům je zatěžko házet vykouřené cigarety do odpadkových košů. Ačkoli mladík stojí vedle koše, nedopalek končí na zemi. Stejně tak i špaček "gentlemana" opodál.



Na otázku, proč neskončil vajgl v koši, měl jednoduchou odpověď. "Protože jsem šel rychle na autobus," řekl. Reportérka televize Nova jej ale upozornila na to, že ke koši to má jen metr daleko. "Ty lidi, co tu uklízí, platím ze svých daní," reagoval.



Nedopalků na zemi je ale víc. Reportéři televize Nova udělali test, kolik nedopalků sesbírají za dvě minuty nejen v Praze, ale i dalších městech. V Praze na Smíchovském nádraží našla reportérka 50 špačků, kolega na autobusovém nádraží Tržnice v Karlových Varech přes 60 a v Ostravě se nešlo ani dopočítat.



S tím, aby nedopalků v ulicích bylo co nejméně, má pomoct speciální popelník ve tvaru terče. Odhození nedopalku má být podle autora tohoto nápadu zábavou. "Pokud se kuřák trefí, nedopalek spadne dovnitř, kam se jich vejde 1200. Pokud se netrefí, pořád je to výhoda, že se centralizují a snáze uklízí," vysvětlil autor nápadu Lukáš Malý.