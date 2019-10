Výstavba dálnic a silnic má ještě víc zpomalit. Chybí na ni peníze, méně jich bude i z EU.

Výstavba silnic a dálnic v Česku může v příštích letech výrazně zpomalit. Ve Státním fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na ně totiž nebude dost peněz a méně dotací bude pravděpodobně přicházet i z Evropské unie. Do hry se tak vážně dostává možnost, že by si ministerstvo dopravy peníze půjčilo od Evropské investiční banky.

Do funkce ministra dopravy nastupoval Vladimír Kremlík (za ANO) s cílem zrychlit budování dálnic. Na to ale potřebuje sehnat několik desítek miliard korun. "Otázkou je, kde tyto finanční zdroje jsou. Jednak jsou to národní rozpočty, státní rozpočet, poté evropské peníze a i úvěrové peníze," vypočítal Kremlík.

Ze Státního fondu dopravní infrastruktury se mají zaplatit dopravní stavby budované v letošním a příštím roce. V dalších dvou letech ale prý bude situace horší.

Pak by měla státní podpora klesat, ale kompenzací by mohly být peníze z výběru mýtného - ty ale nepřeskočí 65 miliard. Jen letos jsou přitom výdaje už okolo 100 miliard korun. "Vždy, když vyjednáváte ten konkrétní rozpočet, ta částka se navyšuje," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

K těm největším plánovaným stavbám patří pokračování dostavby dálnice D3. Jde o úseky Úsilné - Třebonín a Kaplice - Nažidla. Nákladná bude i dokončovaná část D1 mezi Říkovicemi a Přerovem.

"Bez práce nejsou koláče a bez peněz nejsou dopravní stavby. Samozřejmě kdyby se těch peněz nedostávalo, tak by to znamenalo nějaké zbrzdění," potvrdil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

"Stát by se místo zbytečného projídání peněz, jak vidíme v některých těch opatřeních, které procházejí Sněmovnou, měl zaměřit na ty investice," prohlásil poslanec ODS Stanislav Bláha.

Méně peněz bude i od Evropské unie, která mění pravidla pro čerpání dotací na budování silniční a železniční sítě. "Těch peněz bude míň především na jedničky a pak mám obavu i u peněz na regionální železniční tratě," sdělil Kremlík.

"U těch velkých investičních staveb už je možností málo, je nějaká půjčka od Evropské investiční banky a podobně," vysvětlil poslanec České pirátské strany Ondřej Polanský.

Peníze pro velké dopravní stavby tak bude hledat i speciální tým, který sestaví šéfové resortů financí a dopravy.

Několik let zpoždění mají i plánované dopravní obchvaty velkých měst. Minimálně čtyři z nich nezačnou podle plánu - Chrudim, Bílina, Havlíčkův Brod nebo třeba Karviná. Tam všude na odklon aut z měst lidé zatím čekají marně.