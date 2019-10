10 otázek pro personalistu, které využijete na pohovoru

Nepokazte si závěrečnou část pracovního pohovoru

Kolikrát si ani uchazeči o práci neuvědomují, že pokud zaměstnavateli na závěr pohovoru nepoloží žádnou otázku, může to vypadat, že o danou pozici nemají až tak velký zájem. A nezajímá je ani společnost, kde by měli pracovat. To je však velká chyba. Často se stává, že se celý pohovor vyvíjí velmi dobře a slibně, ale nakonec dáte nevědomky najevo svůj nezájem. I kdyby vám bylo všechno naprosto jasné, ptejte se! Počítejte s tím, že na konci pohovoru padne otázka: „Chcete se na oplátku na něco zeptat vy nás?“ Nenechte se proto rozhodit a mějte připravenou dobrou otázku, která vás zajímá. Nejhorší je, když s tím nepočítáte a v momente, kdy padne tento dotaz, tak zrudnete a začnete koktat, že vás zrovna nic nenapadá.

Využijte příležitost dozvědět se něco o firmě i nabízené práci

Zamyslete se nad tím, na co se chcete skutečně zeptat. Můžete situaci využít a dozvědět se něco zajímavého o firmě nebo detaily ohledně náplně práce, o kterou se ucházíte. Nespoléhejte na jednostranný výslech a připravte si alespoň dvě až tři otázky, které budete chtít položit.

Abyste získali potřebnou inspiraci, připravili jsme pro vás několik otázek:

1) Jaký projekt či úkol by mě čekal po nástupu jako první?

2) Je ještě něco, co bych měl(a) vědět o dané pozici?

3) Co musí umět člověk, který chce být v této práci úspěšný?

4) Je na této pozici možnost kariérního růstu?

5) Chystáte ve vaší firmě nějaké nové produkty nebo zavedení nových služeb?

6) V čem je vaše firma odlišná ve srovnání s konkurencí?

7) Je u této práce možnost cestování do zahraničí, absolvování stáže či konference?

8) Jaký je tým, se kterým bych měl(a) pracovat?

9) Máte zvykem u vás pořádat pro zaměstnance firemní akce, večírky či setkání?

10) Nabízíte možnost práce z domova nebo pružnou pracovní dobu?

Vyjednejte si na pohovoru slušnou mzdu v požadované výši

Na pohovoru musí dojít samozřejmě i na téma, které vás zajímá ze všeho nejvíc. Týká se vašeho finančního ohodnocení. Je jasné, že vyjednávání o tom, kolik vám přistane každý měsíc na výplatní pásce, nemusí být příjemné. Avšak stojí to za to! Pak si budete každý měsíc po výplatě děkovat, že jste se odhodlali říct si o slušné peníze. Před samotným pohovorem je dobré udělat si takový soukromý průzkum trhu. Zjistěte si, jak se nejčastěji ohodnocují podobné pracovní pozice ve vaší lokalitě. Od toho se můžete odrazit. Je jasné, že např. IT specialista bude mít jinou mzdu v Praze, Brně nebo Ostravě. Na internetu najdete několik stránek, které se přímo zabývají finančními průzkumy platů a mezd. Také u samotných inzerátů lze porovnat nabízenou odměnu u firem, jež tuto informaci v popisu uvedou.

Kdy se zeptat personalisty na výši mzdy?

Není dobré, když začnete o penězích mluvit hned na začátku pohovoru. To na personalistu opravdu nezapůsobí moc dobře, a může jej to negativně odradit. Snažte se, aby to nevypadalo, že jsou peníze vaší hlavní motivací, ani když je to pravda. Váš budoucí zaměstnavatel tak může lehce nabýt dojmu, že mu kdykoliv utečete kvůli nabídce, kde dostanete pár tisíc navíc. O samotné mzdě se tedy bavte až v závěru pohovoru.

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

Editorka: Zuzana Klímová