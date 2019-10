Míří bitcoin pod 7 500 USD?

13.10.2019 / Crypto Kingdom

Falling wedge struktura? Nicméně po průrazu symetického trianglu je to aktuálně asi nejschůdnější řešení projekce. Navíc i přes jednorázový výstřel objemů průrazu trianglu, nestále objemy na weekly grafu klesají. Denní objemy 9 000 USD supportu nebyly vůbec přesvědčivé a možná i proto trh nepokračoval směrem dolů po jasné červené weekly svíci.

V první řadě se mrkni na CCI indikátor, který ukazuje, že trh je stále po nulovou úrovní a to značí medvědí trend. Navíc díky několika daily zeleným svícím je tam obrovský prostor pro další sestřel ceny.

Následující týdny budou velmi důležité

Pokud chce bitcoin předvést nějaký radikálnější pohyb nahoru, musí k tomu být řádně připraven. Po několika dnech konsolidace na 8 000 USD byla varianta zpětného vytažení už poněkud nepravděpodobná a aktuální turbulence k 8 800 USD je jasný retest dolní hrany klíčové rezistence kolem 9 000 USD.

Očekávám, že bychom se mohli podívat do úrovní kolem 7 200 USD a respektovat tak současně zmíněny falling wedge. Pokud by se to tak stalo, bude zásadní, jakým způsobem se tam BTC dostane. Asi se shodneme nad tím, že nejideálnějším by byl pozvolný pokles, kde bychom viděli, že bulls pomalu akumulují kapitál na průraz formace. Tím pádem by se na daily RSI mohla formovat i divergence.