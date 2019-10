Bitcoin: Podle CEO Bitmainu halving nemusí vést k býčímu trhu

13.10.2019 / Crypto Kingdom

Obrovská část kryptoměnové komunity očekává halving jako katalyzátor býčího trhu. To by i dávalo smysl v kontextu s tím, že jednoduše do oběhu přijde polovina bitcoinů, což výrazně sníží nabídku nových bitcoinů. Na druhou stranu se ale můžeme setkat i s úplně opačnými názory, jako právě třeba s tím od CEO Bitmainu.

Jihan Wu, což je právě spoluzakladatel a současný CEO čínského těžarského obra Bitmainu totiž věří, že půlení odměn za vytěžení bloku Bitcoinu nemusí nutně vést ke krátkodobému zvyšování cen a býčímu trhu. Na druhou stranu však věří, že tato událost z dlouhodobého hlediska růstu ceny (se kterým počítá) pomůže.

Jeho názor byl potom publikován ve zpravodaji 8BTC, který předevčírem sdílel svůj report včetně rozhovoru s Jihanem Wu. Ten se o tom pak měl zmínit na World Digital Mining Summitu, který proběhl ve Frankfurtu.

Podle reportu CEO Bitmainu vysvětloval, že kryptoměnový trh funguje v cyklech a další růstová fáze nemusí přijít přímo s halvingem. Přesto ale zdůraznil, že je z dlouhodobého hlediska přesvědčen o tom, že se každému krypto nadšenci v současnosti vyplatí investovat do hardwaru pro těžbu. To komentoval dokonce takto:

„Existuje spousta nejistot, ale v současnosti je dobrý čas k investici do těžby kryptoměn. Kdybych byl těžař, rozhodně bych nestopoval těžbu, ale pokračoval bych v investicích do vybavení pro ni. Momentálně jsme v krátkodobé korekci cen. Mít dlouhodobou perspektivu je ale důležité. Pokud se cena po halvingu nezmění, efektivita současných těžařských zařízení musí být zvýšena, aby vybalancovala efektivitu v kontextu k výpočetnímu výkonu.“

Věříme, že tímto vyjádřením i navazuje na to, že Bitmain vydal dva nové ASIC minery, o kterých jsme Tě už v minulosti informovali. Právě ty by se měly pyšnit výrazně zvýšenou efektivitou těžby.

Jak je na tom Bitmain dlouhodobě?

Wu slíbil, že masová produkce jejich 5nanometrových ASICů bude spuštěna začátkem roku 2020. 3nanometrové už v masové produkci jsou. Mimo to prohlásil, že jejich společnost spouští centra oprav, díky čemuž by se doba oprav měla snížit o celé tři dny. Toto snížení času slibuje do konce roku 2019.

Jihan Wu taky potvrdil, že Bitmain opravdu spustí tzv. World Digital Mining Map, tedy službu, jejímž cílem je propojovat vlastníky těžebního hardwaru s vlastníky celých těžařských hal/farem. Taktéž potvrdil Ant Training Academy, tedy vzdělávací službu okolo miningu.