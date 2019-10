Notre-Dame je na tom velmi špatně. Oprava se do pěti let asi nestihne

Francouzští vědci svádějí boj s časem při záchraně slavné pařížské katedrály Notre Dame, která v dubnu vyhořela. Stále zjišťují, kolik škod plameny napáchaly a jak katedrálu bezpečně opravit. Zda se to podaří do pěti let, jak slibuje prezident Macron, není jisté.

Před půl rokem zdobil zlatý anděl katedrálu Notre Dame. Nyní je spolu s dalšími zachráněnými kusy výzdoby důležitým klíčem k nalezení spolehlivého receptu, jak jeden ze symbolů francouzské metropole zachránit.



"Katedrála je v naprosto kritickém stavu. Diagnostická fáze skončila prvního června, první výsledky o stavu kamenů, pilířů budeme mít až za několik měsíců. Teprve pak je budou moci architekti zahrnout do plánů renovace," řekla ředitelka Výzkumné laboratoře historických památek Aline Magnienová.



Geologové, mikrobiologové, odborníci na sklo i kovy, restaurátoři. Ti všichni v laboratořích zkoumají každý kus a pátrají po nejlepší metodách, jak jednotlivé části opravit. Největší obavy mají o kameny. "Hlavním důsledkem požáru byl teplotní šok, který způsobuje praskliny a ty představují nevratné poškození. S tím nedokážeme nic dělat," vysvětlil geolog Jean-Didier Mertz.



Některé kameny mohou být podle analýz oslabené až o padesát procent a pokud by se použily při obnově katedrály, představovalo by to obrovské riziko.



Požár zničil katedrálu Notre Dame 15. dubna. Prezident Macron vzápětí slíbil, že se historický skvost podaří opravit do pěti let. To ale odborníci zpochybňují. Jen kameny, které byly nejprve vystaveny žáru a následně zality vodou při hašení, budou vysychat minimálně rok.