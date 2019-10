Britská kapela Stereo MC's zahrála v Praze

Po zhruba 5 letech se do Prahy ve čtvrtek vrátila pětičlenná skupina Stereo MC''s. Zahrála však tentokrát jen pro úzký okruh vybraných posluchačů. Jednalo se totiž o privátní koncert pro vylosované účastníky a partnery domácího programu Priceless Specials karetní asociace Mastercard.

V Retro Music Hall si tak největší hity kapely, jejíž historie sahá až do poloviny 80. let, užilo na 500 šťastlivců. Stereo MC''s spojující hip hop a elektronickou taneční hudbu dokázali v klubovém prostředí rozpohybovat přítomné různorodé publikum. Koncertu se totiž zúčastnili jak mladí, kteří v dobách vzniku kapely ještě zdaleka nebyli na světě, tak ti, kteří již tehdy na dané muzice vyrůstali.





Na nevelkém podiu vystoupení Stereo MC''s doplňovaly především velké obrazovky. Nezobrazovaly však klasické videoprojekce, ale primárně různorodé světelné efekty a obrazce. Přítomní se dočkali většiny hitů kapely. Došlo například na Lost in Music, Elevate My Mind a samozřejmě i na největší hit kapely Connected. Song, se kterým Stereo MC''s dokázala v 90. letech zasáhnout do hitparád po téměř celém světě.





Koncert se protáhl na zhruba 80 minut, když publikum si vyžádalo hned dva přídavky. Došlo i na přímé setkání účastníků s kapelou. Úspěch koncertu přiměl nakonec část kapely, včetně frontmana Roba Birche, zatančit si společně s přítomnými na after party.