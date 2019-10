Ministryně Maláčová už neví, na koho by svedla svoji vlastní neschopnost

12. 10. 2019

MMR, do kterého se ministryně Maláčová ostře opírala v Českém rozhlase, skoro jako jediné plní opatření proti chudobě. Cenové mapy MMR byly kolegům z MPSV předány už dávno.

Ministerstvo pro místní rozvoj v polovině prosince roku 2018 předalo MPSV údaje o tržním nájemném realizovaném prostřednictvím realitních kanceláří. Data byla agregována za obce a města podle velikostních kategorií. Dále byla navázána spolupráce se Svazem měst a obcí ČR, který v rámci svých členských obcí zajistil provedení dotazníkového šetření, v rámci kterého byla zjišťována výše obecního nájemného, a to jak v běžných nájemních bytech, tak v bytech sociálních. Byla vypracována komplexní analýza s hodnotovými mapami za celou ČR. Struktura šetření byla konzultována v obou případech s MPSV, které si celý materiál převzalo a má k dispozici již od června.

„Místo, aby ministryně Maláčová řešila úpravu sociálních dávek, což je klíčový problém, kritizuje ty, kteří mají splněno. MMR navíc staví sociální byty a chystá zákon , který by zvýšil dostupnost bydlení . Co dokázalo za veřejné prostředky vybudovat a vyřešit MPSV? Co obce nejvíce trápí, je zrušení přechodného a trvalého pobytu. Paní ministryně Maláčová by možná měla útočit na resorty v gesci ČSSD . Problémy sociálně vyloučených lokalit určitě nevyřeší taktika paní ministryně, tj. že nejlepší obranou vlastní nečinnosti je útok,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.