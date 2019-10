11. října: Tohle potřebujete vědět nejen o pátečním obchodování na amerických burzách

Akcie ve Spojených státech na závěr týdne vzrostly, a to díky naději na obchodní dohodu mezi USA a Čínou poté, co prezident Donald Trump oznámil předběžné ujednání. To však není komplexní a podle analytiků stále existují obavy, že se jednání mohou ještě zadrhnout.

Index Dow v pátek posílil o 1,21 % na 26 816,59 bodu, širší S&P 500 se zvýšil o 1,09 % na 2 970,27 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite uzavřel se ziskem 1,34 % na 8 057,04 bodu. Index volatility VIX v pátek spadl o 11,33 % na 15,58 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o šest bazických bodů na 1,73 %.

Prezident Donald Trump v pátek večer oznámil, že Spojené státy a Čína dospěly k první části obchodní dohody. Vyjednávání ohledně druhé části má začít poté, co bude během příštích tří týdnů podepsána první část. Ta pokrývá nákup zemědělských produktů, měnovou problematiku a některé aspekty ochrany duševního vlastnictví. USA také nyní pozastaví navýšení cel na čínský dovoz, jež mělo vstoupit v platnost příští úterý.

Za celý uplynulý týden index Dow posílil o 0,92 %, S&P 500 přidal 0,62 % a Nasdaq Composite zpevnil o 0,93 %.

Příští týden v USA začne výsledková sezóna za třetí čtvrtletí. Analytici odhadují, že zisky společností z indexu S&P 500 klesly meziročně o 3,2 %. To by bylo jejich první snížení od roku 2016.